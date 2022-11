Moto GP Valencia domenica 6 novembre 2022: orario gara, dove vederla in diretta (tv e streaming). La replica su TV8

Si torna in pista dopo una settimana di pausa e domenica 6 novembre ci sarà il Motomondiale, questa volta sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Si inizia oggi con le prove libere e le qualifiche, poi si darà il via alla gara vera e propria, che si potrà seguire in diretta tv e streaming perché le alternative ci sono, non mancano di certo.

Oggi le prove libere, domani le qualifiche della Moto GP

Oggi, come da programma, ci sarà la prima sessione di prove libere, che durerà circa 45 minuti. Nel pomeriggio, poi, i piloti torneranno sulla pista spagnola per le FP2, che sono in programma alle 14.10. Domani mattina, invece, alle 9.55 ci sarà la terza prova, poi nel pomeriggio inizieranno le qualifiche, quelle che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza di domenica. Le qualifiche prenderanno il via alle 14.10, poi alle 14.35 e si potranno seguire in diretta, come sempre, su Sky.

Dove vedere la gara domenica

Domenica, invece, andrà in scena la gara vera e propria. Il warm up è previsto alle 9.40, mentre la partenza della gara è fissato alle 14. Tutto si potrà seguire in diretta su Sky, ma non solo.

Gli orari su TV8

Chi non ha l’abbonamento, infatti, non deve preoccuparsi perché la gara di MOTO GP verrà trasmessa anche in differita e in chiaro su TV8 alle 17 di domenica, quindi con qualche ora di ritardo. Ma ne varrà sicuramente la pena!