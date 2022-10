Moto Gp Malesia: orari e dove vedere prove libere, qualifiche e gara (in diretta e su TV8)

Tutti i fan della moto Gp possono stare tranquilli e cerchiare in rosso sul calendario delle date ben precise. Nel weekend, infatti, sulla pista di Sepang, si terrà il GP di Malesia, quello che potrebbe assegnare il titolo a un pilota e una casa italiani. Prima, come sempre, ci saranno le prove libere, poi le qualifiche e domenica 23 ottobre sarà la volta della gara vera e propria. Quella che si concluderà con un vincitore. Ma ecco il calendario completo, tutti gli orari e i canali sui quali bisogna sintonizzarsi.

Prove libere e qualifiche della Moto GP Malesia

Si parte con le prove libere e le qualifiche, ecco il calendario completo di oggi, venerdì 21 ottobre:

ore 3 – Libere Moto 3

3.55 – Libere Moto 2

4.50 – Libere Moto GP

7.15 Libere Moto 3

8.10 Libere Moto 2

9.05 Libere Moto GP

Tutto sarà visibile in diretta Sky Sport Moto GP e su Now

Domani, invece, sabato 22 ottobre, si concluderanno le prove libere e ci saranno le qualifiche:

ore 3: Libere Moto 3

3.55 Libere 3 Moto2

4.50 Libere 3 Moto GP

6.35 qualifiche Moto3

7.30 qualifiche Moto2

8.25 Libere Moto GP

9.05 qualifiche Moto GP

In differita su TV8 domani andranno in onda le sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e Moto GP: l’appuntamento in chiaro è a partire dalle 14.

La gara domenica 23 ottobre: ecco a che ora vederla in diretta

Ma veniamo alla gara, che ci sarà domenica 23 ottobre. Ecco il calendario completo:

ore 4 warm up Moto3

4.20 warm up Moto2

4.40 warm up Moto GP

6 – gara Moto3

7.20 Gara Moto2

9 Gara Moto GP

Tutto si potrà seguire in diretta su Sky Sport Moto GP e sui portali streaming NOW e SKY GO.

Gli orari per seguirla in differita

In differita, invece, la gara di MOTO GP andrà in onda alle 14.15 su TV8, canale 8 del digitale terrestre, in chiaro e gratuitamente.