Reddito di Cittadinanza 2022, doppia ricarica a marzo e aprile: ecco a chi spetta e come farne richiesta

Reddito di Cittadinanza 2022: cosa accadrà a marzo e aprile? In arrivo molte interessanti novità. Nello specifico si parla di una bella sorpresa: le mensilità di marzo e aprile saranno raddoppiate. Ciò è valido sia per il Reddito di Cittadinanza che per il nuovo assegno unico universale. Come mai questa scelta? Semplice: per far sì che le famiglie di ricevere i pagamenti INPS mentre si attende il nuovo assegno unico per i figli minori. Vediamo maggiori dettagli.

Reddito di Cittadinanza 2022 raddoppiato: come ottenerlo

Con il nuovo assegno unico, universale dal 1° marzo, verranno raggruppati in un solo assegno tutti i bonus relativi alla sfera familiare. Per chi è beneficiare del Reddito di Cittadinanza è in arrivo una doppia ricarica a marzo e aprile ed essa giungerà senza bisogno di presentare alcuna domanda. Cosa serve perciò?

Avere figli a carico minori di 21 anni;

ISEE inferiore a 9360 euro.

I pagamenti arriveranno sempre a metà del mese, il 15 marzo, e nei giorni compresi tra il 25 e il 28 marzo 2022. Entro la seconda settimana giungeranno i soldi a chi risulta essere beneficiario per la prima volta, mentre le altre date sono per coloro che riceveranno pagamenti successivi.

