Regali di Natale 2022 per amici e colleghi di lavoro: tutte le idee originali e i consigli

Con i colleghi trascorri gran parte della giornata e in alcune occasioni speciali, come Natale o compleanno, può capitare di voler fare un pensierino o un piccolo regalo. Ho fatto quindi una piccola selezione di idee regalo per colleghi e colleghe di lavoro, regalini semplici e originali.

I regali di natale per il 2022: le Sprout Pencil e le palline antistress

Le Sprout Pencil sono un regalo ecologico e originale. Sembrano delle normali matite ma nella parte in alto hanno una capsula che contiene dei semi. Quando diventano troppo piccole per essere utilizzate, possono essere piantate in un vasetto per far crescere la piantina. Mi piacciono molto come regalo, innanzitutto perché sono 100% ecologiche, atossiche e biodegradabili. Inoltre, mi piace il messaggio che trasmettono, di qualcosa che nasce da qualcos’altro che altrimenti andrebbe buttato.

Sono disponibili in diverse confezioni a partire da circa 10€, con matite colorate o in grafite contenenti semi di erbe aromatiche o fiori. Come regalo per i colleghi potrebbe essere adatta la confezione speciale con citazioni per riflettere e sorridere. Ormai siamo tutti un po’ stressati quindi le palline antistress possono essere un regalo molto utile e apprezzato dai colleghi di lavoro. La confezione regalo MindPanda che ti propongo è davvero carina: un tubo di cartone con dentro tre palline colorate e profumate. Ogni pallina ha una durezza diversa e frasi a tema Gratitudine, Consapevolezza e Positività. Oltre alla funziona antistress, le palline possono essere usate anche per fare esercizi con le dita e le mani, utilissimo in particolare per chi lavora molto tempo al computer. Nella confezione è incluso un foglietto con l’indicazione degli esercizi che si possono svolgere.

La scrivania a forma di Giardino Zen, i mini alberi di Natale e i cofanetti della birra

Un’altra idea regalo con effetto rilassante: il mini giardino zen da scrivania. È un oggetto piccolo ma completo, il vassoio in legno nero misura infatti solo 12×15 cm e contiene un Buddha, un gong, un porta lume, una piantina artificiale, un mini rastrello, sabbia bianca e due sassi. In alternativa, trovi il giardino zen anche nella versione Ying & Yang. Sempre in tema di decorazioni ti propongo la piantina da scrivania, un mini ciliegio di carta che fiorisce magicamente versando qualche goccia d’acqua

Nel periodo natalizio, con un funzionamento simile puoi trovare l’albero di Natale in lattina, disponibile anche in confezione da quattro. Per chi ama la birra ti consiglio un cofanetto regalo, sarà un regalo senz’altro apprezzato. Sul sito Hopt.it, interamente dedicato alla vendita di birra online, trovi tantissimi cofanetti regalo con birre di tutti gli stili e provenienti da tutto il mondo che ti permetteranno di fare una super figura. Ti segnalo in particolare il Craft Beer Testing Pack, con 12 birre artigianali da 33cl in 11 stili e da 10 paesi diversi, con incluso anche un bicchiere da degustazione, oppure lo Starter Box con 6 birre e un bicchiere.