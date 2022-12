Regali di Natale per casa e famiglia: le idee e i consigli, cosa comprare

Se siete a corto di idee regalo di Natale per la vostra famiglia, abbiamo qualche suggerimento. Alla fine è proprio questo il periodo dell’anno dove ci si ritrova tutti sotto lo stesso tetto: fratelli, sorelle, nonne e zii, tutti e tutte. Con le solite domande scomode e il cibo che non finisce mai, portare un bel regalo vi aiuterà a fare un figurone. Che abbiate parenti super tech oppure un po’ più “tradizionali”, troverete il regalo che fa loro. Anche puntare sugli accessori per la casa può essere una buona idea, si va sempre sul sicuro.

Regali di Natale per casa e famiglia

Se anche voi avete esaurito più o meno tutti i possibili regali. Vi capiamo. Potete però ascoltare i consigli di queste vecchie princess che ne sanno a pacchi. Sembra un quadro ma è un TV. Il The Frame di Samsung è ormai in circolazione da qualche tempo, sintomo del suo incredibile successo. La ragione? Offre il giusto equilibrio tra design e qualità dell’immagine, con la tecnologia Ultra HD Dimming che offre immagini brillanti, contrasti vividi e colori assurdi. Prezzo 786,99 euro.

La friggitrice ad aria è quello che serve per friggere tutto quello che non sapete cucinare. Per rendere le feste più gustose, ricche e divertenti è un’ottima idea regalo. SharkNinja poi ne propone una davvero particolare, che funge anche da griglia per una cottura sana e precisa. A disposizione 6 funzioni e anche una sonda che vi comunica quando il cibo è cotto a puntino. Prezzo 279,99 euro. Per regalare alla propria famiglia un momento speciale e l’occasione per passare del tempo insieme, potete regalare una gift card Netflix. Il Natale, passato sul divano a guardare un film, è qualcosa di speciale.

C’è chi ama le feste, le cene fuori e la movida e chi invece adora passare il tempo a casa, a cucinare e godersi il relax. In questo caso il forno per la pizza è un regalo praticissimo che permette di avere pizze perfette, come quelle del ristorante. Prezzo 259,99 euro. Se a casa non c’è una smart TV tech su cui fare maratone di Disney+, si può rimediare. Il Fire TV Stick 4K offre immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Prezzo 59,99 euro.