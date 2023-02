Regali San Valentino 2023: le idee regalo per lei e per lui

Cosa regalare per San Valentino 2023? Che si stia insieme da poco o da molto tempo, trovare l’idea regalo giusta per la propria dolce metà è sempre una bella sfida! Per darti una mano ho fatto una selezione delle idee regalo di San Valentino che mi piacciono di più: regali originali, romantici e anche piccanti! Sono idee regalo per donna, per uomo e anche per la coppia, per divertirsi e giocare insieme.

I regali di San Valentino per lei e per lui

Andiamo a vedere una lista di regali che potrebbero piacere a lei o lui:

Scatola rompicapo in legno Escape Room

Le mini escape room della Escape Welt sono un’idea regalo perfetta per chi ama i rompicapi! Se cerchi un regalo particolare e diverso dal solito per Natale, compleanno, San Valentino e ogni altra occasione, questa è l’idea giusta! Proprio come nelle escape room tradizionali, in cui i giocatori devono risolvere indovinelli ed enigmi per uscire dalla stanza entro un determinato lasso di tempo, queste mini escape room sono progettate con enigmi da risolvere e codici da decifrare per riuscire ad aprire il compartimento segreto.

Realizzate in legno, le trovi in diverse versioni e con diversi gradi di difficoltà come ad esempio quelle in foto qui sotto: Orbital Box, Quest Pyramyd (usa il codice sconto 10% ESCWELT10 prima del pagamento) e House of the Dragon. Sono curatissime in ogni dettaglio e per questo sono molto belle anche da esporre e collezionare!

La minifigura Lego personalizzata

La minifigura LEGO personalizzata è una delle mie idee regalo preferite in assoluto! Per San Valentino potresti creare due minifigure somiglianti a voi due, magari prendendo ispirazione da una vostra foto insieme, ad esempio del giorno del matrimonio se siete sposati, oppure delle vacanze o altro. Come esempio puoi vedere queste minifigure che ho realizzato come regalo di matrimonio.

Se ti piace l’idea e vuoi creare anche tu un personaggio LEGO personalizzato puoi accedere al sito Minifigs.me utilizzando questo link per avere uno SCONTO DEL 10% sul tuo primo ordine, spese di spedizione escluse. Lo sconto sarà visibile nel carrello dopo aver cliccato su “Checkout”, prima di procedere con il pagamento. Se hai bisogno di aiuto su come fare puoi leggere il post come creare una minifigura LEGO personalizzata.

I regali di cioccolato personalizzati

Tra i regali personalizzati per chi ama la cioccolata, su YourSurprise trovi una scelta vastissima di idee, una più bella dell’altra! Come regalo di San Valentino ti consiglio in particolare:

il Cuore Milka Personalizzato: contiene praline di cioccolato a forma di cuore ripiene di crema alla nocciola e torrone, in una scatola a forma di cuore che potrai personalizzare con foto, nome e dedica!

la tavoletta Milka gigante: un’idea regalo super simpatica per strappare un sorriso! Oltre a mangiare dell’ottimo cioccolato, chi riceve il regalo potrà scattarsi delle foto ricordo molto buffe e originali! Qui sotto puoi vedere ad esempio la tavoletta Milka personalizzata che ho creato per San Valentino e il video in cui faccio vedere com’è all’interno!

i cioccolatini con foto a forma di cuore: cioccolato al latte, cioccolato bianco e la tua foto stampata sopra! La stampa è edibile quindi potrai gustarti i cioccolatini senza problemi.

Orsacchiotto gigante personalizzato

Non sai cosa regalare alla tua fidanzata? Beh, un regalo che non passerà di certo inosservato è l’orso gigante, che misura 135 cm in piedi e 85 da seduto! Un regalo super morbidoso che può essere personalizzato con foto e dedica sulla maglietta. Se l’idea del peluche personalizzato ti piace ma quello gigante ti sembra troppo grande, nessun problema! È disponibile anche in versione più piccola, che misura 90 cm in piedi e 60 cm da seduto.

Il cuscino personalizzato

Come fotoregalo personalizzato per San Valentino è molto bello un cuscino con una vostra foto, ad esempio questo cuscino rosso oppure questo a forma di cuore!