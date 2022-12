Regno di Babbo Natale a Vetralla: orari e prezzi, gli eventi in programma

Torna anche quest’anno a Vetralla Il Regno di Babbo Natale! Quale occasione migliore per assaporare la magia del Natale in un’ambientazione a dir poco caratteristica e suggestiva? Questo luogo incantato in provincia di Viterbo è uno dei più famosi villaggi di Natale presenti nel Lazio e anche quest’anno è pronto per dare il benvenuto ai visitatori.

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla

Le porte del suggestivo Regno di Babbo Natale a Vetralla resteranno aperte fino al prossimo 8 gennaio, sette giorni su sette. L’appuntamento per gli amanti del Natale è davvero un must, basti pensare che ogni anno sono ben 600.000 le persone che si mettono in viaggio per raggiungere questo luogo incantato. Nonostante di negozi natalizi ne esistano molti, all’interno del Regno di Babbo Natale è possibile partecipare ad un’esperienza unica nel suo genere; alla base della quale c’è la passione e il lavoro dei suoi promotori che ogni anno si impegnano duramente per garantire e regalare ai visitatori un momento davvero speciale e all’insegna della magia! L’ingresso nel Regno di Babbo Natale è gratuito, il negozio è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 con orario continuato.

Gli eventi

Davvero numerosi gli eventi in programma! A rendere ancor più attraente la proposta del Regno è il fatto che il luogo è tutto al coperto, dunque qualora il tempo dovesse fare i capricci non c’è pericolo di bagnarsi e la festa può continuare senza preoccupazioni. Entrando nel vivo del programma, inizialmente si viene accolti dagli Elfi del Regno dopodiché arriva il tanto atteso Babbo Natale passando poi a fare la conoscenza delle mascotte del Regno! Ma c’è di più, è inoltre possibile fare shopping all’interno delle stanze del Regno, nonché divertirsi con le attrazioni Del Victorian Village e perché no, fare anche un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio. A seguire ancora tutta una serie di spettacoli che allieteranno la permanenza di grandi e piccini! Tutte le informazioni integrali sugli eventi in programma durante il corso della giornata sono consultabili sul sito de Il Regno di Babbo Natale cliccando QUI.