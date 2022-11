Villaggio di Natale 2022 al Castello di Santa Severa: orari di apertura, date e il programma completo

Un’atmosfera magica e senza tempo quella che è pronta ad investire il suggestivo castello di Santa Severa, nel comune di Santa Marinella. In occasione del Natale, il castello diviene infatti teatro di numerose attività: spettacoli, mercatini, prodotti tipici e poi la Casa di Babbo Natale, la Fabbrica di Cioccolato, tutto questo — e molto altro — è il Villaggio di Natale nel Castello di Santa Severa! Inutile sottolineare come l’evento riesca ogni anno ad emozionare non solo i più piccoli ma anche gli adulti. L’ingresso al Villaggio di Natale è gratuito.

Il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

Spazi dedicati al gioco, alla creatività, istallazioni luminose, spettacoli musicali, teatrali ed ancora, mercatini dell’artigianato e di prodotti locali, nonché esperienze in natura come l’archeotrekking e l’e bike trekking tra Macchiatonda e Pyrgi. Insomma, sono davvero numerose le attività che è possibile effettuare nel Villaggio di Natale presso il Castello di Santa Severa e c’è davvero l’imbarazzo della scelta, il tutto all’interno della meravigliosa cornice del castello che per le festività natalizie viene magicamente addobbato, regalando un’emozione senza tempo. Ma quando sarà possibile visitare lo splendido Castello di Santa Severa in occasione delle feste di Natale 2022?

Gli orari

È possibile iniziare a godersi il meraviglioso spettacolo a partire dall’8 dicembre02022, dalle ore 10.30 alle 1930; orari validi anche il giorno successivo, il 9 dicembre. Invece, dal 1o dicembre al 18 l’apertura del venerdì è dalle 14:30 alle 19:30, sabato e domenica invece dalle ore 10:30 alle ore 19:30. Proseguendo con il calendario, dal 23 dicembre all’ 8 gennaio l’apertura è prevista tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 19:30. Per le feste invece, a partire da sabato 24 dicembre l’apertura del Villaggio di Natale è dalle ore 10:30 alle 17:30, domenica 25 dicembre il Castello sarà aperto dalle ore 16:30 alle 19:30, sabato 31 dicembre invece il Villaggio sarà aperto dalle ore 10:30 alle 17:30 e domenica primo gennaio 2023 è possibile visitare il Villaggio di Natale dalle ore 16:30 e fino alle 19:3o.