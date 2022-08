Renato Viola, la sua pizza è la più cara al mondo: ‘Costa 8300 euro’, ecco perché

C’è una pizza considerata la più cara al mondo e non è quella di Flavio Briatore. Il podio per la pizza più costosa del mondo lo vince la Luigi XIII dello chef cilentano Renato Viola. La cifra è scioccante: 8.300 euro per due persone.

La pizza più costosa del mondo, perché?

E’ lo stesso chef a pubblicizzarla come “la più cara del mondo” e in effetti in questa pizza ci sono degli elementi che la rendono diversa dalle altre: La lievitazione naturale dell’impasto (72 ore) che viene condito con il sale australiano di Murray River.

Inoltre in questa pizza lussuosa ci sono tre diversi tipi di caviale (Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal e Beluga Kaspia), oltre ai gamberoni rossi di Acciaroli, aragosta di Palinuro, cicala del Mediterraneo. Il tocco magico? due gocce di cognac Luigi XIII Remy Martin.

Lo chef in persona si reca a casa del cliente

Le modalità di vendita sono altrettanto particolari, si tratta di un vero e proprio servizio e non solo di un prodotto: la pizza di Renato Viola infatti si può ordinare solamente a domicilio, lo chef in persona si reca a casa del cliente, accompagnato da un sommelier e da un altro chef per cucinarla direttamente in casa e farla gustare appena sfornata.