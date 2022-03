Rinnovo Reddito di Cittadinanza 2022, come funziona, chi può farlo e quante volte

Reddito di Cittadinanza: scopriamo insieme come funziona il rinnovo e, soprattutto, quante volte può essere rinnovato. Tale sussidio, infatti, è concesso per un massimo di 18 mesi, tuttavia, dopo la sospensione di un solo mese, può essere rinnovato, presentando una nuova domanda.

Reddito di Cittadinanza: quante volte si può fare la domanda?

Come funziona, quindi, la procedura di presentazione per le nuove domande? Esattamente come la prima: è lo stesso anche il modulo che va utilizzato. Il beneficio sarà poi erogato sulla stessa Carta di pagamento. Quindi, in linea teorica, il reddito di cittadinanza può essere richiesto a oltranza, almeno finché rimangono gli stessi prerequisiti. I limiti non ci sono per quanto riguarda il numero delle volte che si può fare domanda, ma il reddito si può perdere in diverse condizioni, come per esempio rifiutare due offerte di lavoro congrue.

