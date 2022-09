Rita Danza, chi è la ballerina di Amici 22: età, di dov’è, fidanzato, foto, Instagram

Amici, il talent show di Maria De Filippi, ha preso il via. Cambiano gli allievi, ma non le ‘regole’: le sfide dure, le esibizioni, le prove in saletta e i confronti con i professori, tre di danza e tre di ballo. Tra i nuovi concorrenti anche la giovanissima ballerina Rita Danza, che è stata scelta dalla maestra Alessandra Celentano.

Chi è e di dov’è la ballerina Rita Danza

Rita Danza è una giovane ballerina, classe 2001, originaria di Padova. Sognava, da sempre, di lavorare con Alessandra Celentano. E ora un suo desiderio è stato realizzato perché ad Amici verrà seguita proprio dalla maestra. Sappiamo che ha studiato all’accademia Step e che ama viaggiare, ma è stata anche protagonista al Pid Rieti 2022.

“Sono dislessica, ho un braccialetto alla mano destra per distinguerla dalla sinistra. E la danza è la mia salvezza” – ha detto Rita.

Chi è il fidanzato, vita privata

Rita, stando almeno alle foto pubblicate sui social, è fidanzata. Il fortunato si chiama Niko e sembrerebbe essere anche lui un ballerino, originario di Padova.

Instagram: Rita Danza e i social

Rita, come tutti i ragazzi, è molto attiva sui social. Su Instagram con l’account @ritadanza vanta quasi 4.000 followers, destinati ad aumentare.