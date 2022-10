Roly Maden, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, carriera, fidanzata, Instagram, Paola Barale

Torna il consueto appuntamento con Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che vede scendere in pista: attori, cantanti, sportivi che si cimentano nell’arte del ballo accanto a un ballerino professionista, per sfidare le altre coppie in gara. Tra i maestri di danza che inizieranno gli inesperti concorrenti ci sarà anche il maestro Roly Maden. Ma chi è Roly Maden? Da dove arriva? Andiamo a scoprirlo…

Chi è Roly Maden

Roly Maden è un maestro di ballo nato il 1 marzo del 1971 all’Havana. È a Cuba che inizia la sua carriera da ballerino specializzandosi in salsa, mambo, cha cha cha, son e afro rumba. Molto apprezzato e conosciuto anche per aver creato il Timba Tour, un corso di danza itinerante.

La carriera

Per quanto abbia iniziato a ballare nel suo Paese, scegliendo le migliori scuole che Cuba offre, appena possibile Roly si trasferisce in Italia per specializzarsi nei vari stili di danza da lui preferiti. Si tratta di un maestro assai noto nel settore che è stato scelto come insegnante del programma Ballando con le Stelle.

Con chi scenderà in pista Roly Maden

Il famoso ballerino e maestro di danza sfiderà le altre coppie di Ballando con le Stelle accanto a Paola Barale. Riuscirà il duo Mande-Barale a conquistare il favore dei giudici?

Instagram

Roly Maden ha un suo profilo Instagram rolymadenofficial che conta 66,5 mila follower. Il ballerino posta soprattutto video di ballo e pochissime foto personali.