Roma, Fluo Party all’Ice Park del Foro Italico: ecco quando, gli orari e costo dei biglietti

Roma. Tutti gli amanti del pattinaggio non possono mancare all’evento che si terrà domani, giovedì 22 dicembre, all’Ice Park del Foro Italico. Si terrà qui il primo Fluo party sul ghiaccio ma c’è di più. A tutti i pattinatori saranno forniti accessori led e tinte fluorescenti che contribuiranno a rendere quest’esperienza ancora più magica a suggestiva.

Il Fluo Party sul ghiaccio al Foro Italico

Nell’Ice Park del Foro Italico, sulla pista più bella di Roma a due passi da Ponte Milvio, domani a partire dalle ore 20.00 e fino alle 24.00, si terrà il grande spettacolo per il primo Fluo Party sul ghiaccio. Come anticipato, tutti i pattinatori saranno dotati di accessori led e tinte fluorescenti che daranno vita ad un gioco di colori e di luci davvero suggestivi e spettacolari. Per tutta la serata giochi e momenti di intrattenimento serviranno a rendere ancor più coinvolgente l’attività sulla pista e nell’intero Ice Christmas, dove i colori fluorescenti avvolgeranno anche il villaggio di Natale e gli stand commerciali.

Le origini delle festa

Il Fluo Party ha origini antiche e trovano ispirazione nella colorata India. La tradizione si ispira ad una tradizionale festa chiamata Holi, una sorta di vittoria del bene sul male. In quest’occasione le strade diventano un vero e proprio palcoscenico di colori; è usanza, infatti, che i partecipanti si sporchino il viso con polveri colorate e si vestano con colori accesi per simboleggiare la rinascita e la reincarnazione in una nuova forma piena di vita, proprio come i fiori che, colorati, sbocciano dopo il lungo inverno. Un fantoccio, con le sembianze del demone Holika (o Holaka), viene portato su una pira e bruciato.

Informazioni utili

Adulti

10 Euro durante la settimana.

12 Euro sabato, domenica, festivi e prefestivi.

Bambini

8 Euro sotto i 6 anni in settimana.

10 Euro sabato, domenica, festivi e prefestivi.

Costi

Comprendono il noleggio dei pattini e 1 ora di permanenza in pista.

Tutte le informazioni sito www.iceparkweb.it. Tel. il 392 993 1587.