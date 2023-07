Roma, nasce il giornale italiano dedicato a OnlyFans: “Consigli pratici, news e interviste sul mondo di OF”

Un giornale italiano interamente dedicato al mondo di OnlyFans, la piattaforma online che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. Il suo funzionamento è semplice: i creatori di contenuti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti. OnlyFans è popolare nel settore dell’intrattenimento per adulti ma ospita anche contenuti di altro genere. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per raccogliere le esperienze dei giovani imprenditori digitali e dei creator. Nuove professionalità digitali, quest’ultime, che stanno rivoluzionando le modalità di lavoro.

Il primo giornale italiano completamente dedicato a Only Fans

Il lancio del nuovo giornale dedicato alla piattaforma social è stato annunciato KTP Web Agency, fondata da Emiliano Belmonte e Valeria Fossatelli. Quest’ultimi, hanno riconosciuto l’importanza di dar voce e spazio a quest’emergente categoria di giovani imprenditori e creator digitali. OnlyFansNews.it ha come obiettivo quello di raccontare i lati positivi e negativi di questo fenomeno offrendo al contempo ai lettori una piattaforma per condividere esperienze, promuovere il dialogo, nonché creare una comunità che ruoti attorno a questa innovativa forma di lavoro. Il giornale dedicato al mondo di OnlyFans fornirà informazioni, approfondimenti, interviste e storie di successo proveniente dai creator della piattaforma così da offrire una completa panoramica del settore.

Il commento

Ecco cosa hanno detto a riguardo i fondatori Emiliano Belmonte e Valeria Fossatelli: “Abbiamo pensato che fosse giusto dare voce a questa categoria di imprenditori digitali e Creator, che stanno costruendo un nuovo modo di lavorare. Vogliamo sottolineare sia gli aspetti positivi che quelli negativi di questa realtà, offrendo una piattaforma che possa contribuire a promuovere una discussione aperta e inclusiva”.

Punto di riferimento per i creator del settore

Il giornale si proporrà inoltre di fornire informazioni aggiornate, notizie, consigli pratici e approfondimenti sui temi di maggiore interesse per i creativi di Only Fans. Diventerà un punto di riferimento per coloro che desiderano approfondire e conoscere meglio tale realtà ed anche per gli stessi creator, che vogliono condividere le proprie esperienze ed entrare in connessione con una comunità di persone che comprende le sfide ma anche le opportunità che questo settore è in grado di offrire.

