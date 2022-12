Lavoratrice di Gardaland si iscrive a OnlyFans, il parco non le rinnova il contratto: le foto osé “contrarie” all’immagine aziendale

Vita privata e lavorativa devono entrambe essere tenute in considerazione da un datore di lavoro? La domanda delle domande calza a pennello per la storia di una giovane dipendente del parco divertimenti Gardaland alla quale non sarebbe stato rinnovato il contratto a causa delle foto osé pubblicate sulla nota piattaforma OnlyFans.

Da Gardaland a OnlyFans chi è Ilaria Rimoldi

A raccontare la sua storia a Il Corriere Veneto è la stessa ragazza che spiega la motivazione che l’ha spinta ad intraprendere il secondo lavoro nella piattaforma di contenuti più o meno espliciti che ha spopolato nel mondo in questi anni. “Guadagnavo circa 1.000 euro al mese e mi serviva qualche entrata in più”, racconta Ilaria Rimoldi. Il suo lavoro era quello di accogliere i visitatori nel parco e di gestire le attrazioni. “Con tutte le spese non riuscivo a far quadrare i conti per questo ho deciso di pubblicare le mie foto in intimo, non in nudo integrale, sulla piattaforma”.

I guadagni

Inizialmente i guadagni sono stati attorno ai 600 euro ma poi, cresciuta progressivamente la popolarità, Ilaria spiega che è riuscita “ad arrivare anche fino a 5.000 euro”. Sicuramente un bel balzo in avanti, dal punto di vista economico, rispetto a quanto guadagnato nel parco divertimenti. E a proposito di Gardaland la ragazza spiega che almeno all’inizio nessuno si era accorto del suo doppio lavoro ma poi, “dato che le voci girano”, alla fine la notizia è arrivata sul tavolo della Direzione del Parco.

Il mancato rinnovo del contratto

Che non l’ha presa bene. Almeno stando al racconto fornito dalla 25enne (questa la sua età, ndr). “Mi hanno spiegato che quella è una struttura per famiglie e che le mie foto su Onlyfans non si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno“, spiega la giovane che ha provato a giustificarsi – e torniamo così alla domanda iniziale – “sostenendo che lavoro e vita privata fossero due cose separate”. Ma tant’è che, secondo il racconto fornito, alla fine il contratto non le sarebbe stato rinnovato. Chiaramente dal punto di vista delle finanze personali la 25enne non ci ha rimesso nulla, anzi. Ma il quesito di fondo resta.