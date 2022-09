Romina Carrisi, chi è il fidanzato Stefano Rastelli: età e vita privata del regista, moglie, biografia e Instagram

Dopo il debutto e il successo della prima puntata, oggi torna l’appuntamento imperdibile della domenica di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, per la prima volta nel salotto televisivo insieme, Romina Power con le figlie, nate dall’amore con Al Bano, Romina Carrisi e Cristel. Che si racconteranno a cuore aperto: dai loro successi al loro amore forte.

Romina Carrisi è fidanzata con Stefano Rastelli

Niente più sotterfugi e indiscrezioni, la storia d’amore tra Romina Carrisi, ultima figlia di Romina e Al Bano, e Stefano Rastelli è stata ufficializzata. E i due, in occasione del 35esimo compleanno di lei, sono apparsi insieme, felici. Lui è il regista di Oggi è un altro giorno, trasmissione in cui Romina è opinionista fissa, ha 51 anni e i due si sono conosciuti proprio lì, nello studio di Serena Bortone.

Il matrimonio alle spalle

Stefano Rastelli lavora come regista di esterna per Oggi è un altro giorno e alle spalle ha un matrimonio finito. Ed è padre di due figli. Una carriera brillante: è stato premiato per i servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival internazionale del Film Corto ‘Tulipani di seta nera’.

Il primo incontro e la festa di compleanno

Romina e Stefano, nonostante gli anni di differenza, sono felici e affiatati. Si sono conosciuti nello studio di Serena Bortone e il loro rapporto è stato ufficializzato da poco, in occasione del 35esimo compleanno di lei. I due infatti erano insieme, felici, abbracciati e spensierati.

Stefano Rastelli punta tutto su Instagram

