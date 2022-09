Romina Carrisi fuori da Ballando con le Stelle, lo sfogo su Instagram: ‘Ecco perché sono stata scartata’

Avrebbe voluto tanto partecipare e realizzare così un altro sogno nel cassetto. Eppure, nonostante i numerosi provini sostenuti come ha spiegato Dagospia, Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è stata ‘scartata’. Non farà parte, insomma, del cast della prossima edizione del programma del sabato sera di Rai 1, che prenderà il via l’8 ottobre.

Perché Romina Carrisi è stata scartata da Ballando con le Stelle

Ci ha pensato proprio Romina Carrisi, ancora una volta affetto stabile e ospite fisso nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, a fare chiarezza. E su Instagram, con una storia, ha spiegato ai suoi followers perché non parteciperà, in pista, a Ballando con le Stelle.

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia. Le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri, sperando che m’intraveda Simonetta, la mia vicina di casa” – ha spiegato la Carrisi, che ha anche pubblicato i video in compagnia di Samuel Peron, ballerino del programma.

