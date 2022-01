Romina Carrisi: chi è, età, che lavoro fa, chi è il fidanzato, altezza, Instagram, foto

Torna l’appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Ma conosciamola meglio!

Romina Carrisi: chi è, età, che lavoro fa

Romina Carrisi è nata a Cellino San Marco nel 1987. Fin da piccola Romina ha manifestato la sua grande passione per l’arte e per la fotografia, infatti ha realizzato diverse mostre fotografiche.

Romina ha lavorato anche come modella e ha avuto l’occasione di partecipare come attrice in qualche film.

Romina Carrisi: chi è il fidanzato, Instagram

Della sua vita privata si sa poco. A quanto pare Romina è fidanzata ed è molto attiva sul suo profilo Instagram: tanti sono gli scatti che la ritraggono nella sua quotidianità.