Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana 27 e 28 agosto: info e programma dell’evento

La sagra dell’amatriciana torna con un appuntamento attesissimo non solo nel reatino, ma in tutta Italia. L’appuntamento è per il 27 e il 28 agosto per gli appassionati di pasta e dell’amatriciana in particolare.

A darne notizia è la Pro Loco di Amatrice.

Degustazioni in piazza

Le degustazioni si svolgeranno nel piazzale ex Anpas dalle 12.30 alle 15 e dalle 17 alle 21.

Ma le iniziative non finiscono qui. Sono tanti gli eventi previsti in occasione della sagra. Il cartellone sarà ricco di appuntamenti, ma il programma sarà diffuso solo nei prossimi giorni.

Sarà presente anche uno stand con l’amatriciana senza glutine, per rispondere anche alle esigenze di coloro che sono allergici.

Dove comprare i biglietti

I biglietti potranno essere acquistati sul posto.

Con l’occasione torna anche il mercato dei prodotti tipici e artigianali con gli stand aperti entrambi i giorni a partire dalle 10.

