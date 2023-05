Saldi estivi 2023 in Italia, ecco quando iniziano: le date Regione per Regione

L’Italia si prepara ai saldi estivi del 2023, con ogni Regione italiana che deciderà quando far iniziare nei propri negozi locali il periodo di sconti sui vari prodotti. Orientativamente, per non creare confusione i saldi d’Estate iniziano solitamente nel prima sabato del mese di luglio. Una consuetudine che, come detto, per non creare confusioni cercano di rispettare tutte le Regioni attraverso un concordato tra i vari governatorati.

Verso i saldi estivi 2023: quando ci saranno?

Che le Regioni, intese come tutte quelle d’Italia, si verranno incontro per l’apertura dei saldi per quest’estate, è un dato di fatto che possiamo già confermare. Dovrebbe essere rispettata, salvo sorprese, anche la partenza del periodo di sconti estivo, con il primo weekend di luglio che dovrebbe aprire al periodo di shopping per la maggior parte dei cittadini italiani.

Le date dell’inizio dei saldi: al Nord Italia

Queste saranno le seguenti date per le Regioni presenti nel Nord Italia. Andiamo a vedere bene:

EMILIA-ROMAGNA: 1 luglio – 30 agosto 2023 (per 60 giorni)

FRIULI VENEZIA GIULIA: 1 luglio – 30 settembre 2023

LIGURIA: 1 luglio – 15 agosto 2023 (per 45 giorni)

LOMBARDIA: 1 luglio – 30 agosto 2023 (per 60 giorni)

PIEMONTE: 1 luglio – 28 agosto 2023

VALLE D’AOSTA: 1 luglio – 30 settembre 2023

VENETO: 1 luglio – 31 agosto 2023

PROVINCIA DI BOLZANO: Nella maggior parte dei Comuni di Bolzano i saldi iniziano il 15 luglio 2023 e finiscono l’8 agosto 2023

PROVINCIA DI TRENTO: I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi nella durata di 60 giorni.

Le date dell’inizio dei saldi: al Centro Italia

Queste saranno le seguenti date per le Regioni presenti nel Centro Italia. Andiamo a vedere bene:

UMBRIA: 1 luglio – 30 agosto 2023

TOSCANA: 1 luglio – 31 agosto 2023

MARCHE: 1 luglio – 1 settembre 2023

LAZIO: 1 luglio – 13 agosto 2023 (per 6 settimane)

ABRUZZO: 1 luglio 2023 – 30 agosto (per 60 giorni)

Le date dell’inizio dei saldi: al Sud Italia

Queste saranno le seguenti date per le Regioni presenti nel Sud Italia. Andiamo a vedere bene: