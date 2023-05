Saldi estivi 2023 nel Lazio: ecco quando iniziano

inverno ed estate. E come rivelano anche gli esperti di promo-codes.it, gli italiani amano molto utilizzare sconti aggiuntivi grazie ai codici promozionali validi in molti negozi online. Secondo una stima, ben il 37% degli italiani utilizza almeno un coupon al mese. Ad ogni modo, ecco la notizia: arriva la delibera che approva l’arrivo dei saldi estivi per il 6 luglio. Siete pronti? saldi non ci fermano mai. E come ormai abbiamo imparato, ci sono due enormi saldi ogni anno in Italia, durante i quali gli articoli sono scontati fino al 70%:. E come rivelano anche gli esperti di promo-codes.it, gli italiani amano molto utilizzare sconti aggiuntivi grazie ai codici promozionali validi in molti negozi online. Secondo una stima, ben il 37% degli italiani utilizza almeno un coupon al mese. Ad ogni modo, ecco la notizia: arriva la delibera che approva l’arrivo dei. Siete pronti?

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, la Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha approvato la delibera che fissa l’inizio dei saldi estivi al 6 luglio. La data è stata decisa, rispetto alla tradizionale prima domenica del mese, per far partire i saldi estivi nel medesimo giorno in tutto il territorio nazionale come stabilito dalla Conferenza delle Regioni. Resta fermo il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi. Per tutto il resto, non vi rimane che iniziare a sognare tutti i capi e gli oggetti che giudicavate impossibili da acquistare, sognarli almeno fino al prossimo 6 luglio, perché da quel momento in poi, diventeranno realtà.