Saldi tutto l’anno nei negozi? Le novità e cosa cambia con il ddl concorrenza. Con il nuovo decreto governativo, viene sottratto alle Regioni d’Italia il potere di regolare le vendite stagionali. In parole povere, potremmo vedere saldi in tutti periodi dell’anni, secondo le migliori strategie di mercato pensate dall’imprenditore per sua attività commerciale. Pensano a questo modello all’interno del governo guidato da Giorgia Meloni, in un’iniziativa che potrebbe aiutare ulteriormente a far circolare il mercato.

L’idea dei saldi tutto l’anno in Italia

Verrà discusso oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto, che attraverso il disegno di legge potrebbe riscrivere la concorrenza in Italia sulla sfera del commercio. Le modifiche più consistenti arriveranno sulle “vendite straordinarie”, che interesserebbero i fine stagione, le liquidazioni e i promozionali. Sui saldi, verrebbe modificata l’attuale normativa, che lascia decidere alle singole Regioni quando aprirli durante il periodo dell’anno.

Regioni che, almeno prima di questo disegno di legge, cercavano di trovare un accordo per trovare un calendario di massima nazionale. Inoltre, ne stabilivano le regole dei saldi, in punti fondamentali come la durata, il periodo e la modalità con cui potevano essere effettuati. Prima, secondo la consuetudine, le Regioni si accordavano per aprire i saldi nel mese di gennaio e luglio. Ma ora, con questa proposta del governo, tutto potrebbe ribaltarsi in favore dei clienti e gli stessi commercianti.

Guardando il provvedimento, l’articolo 7 cancellerebbe i periodi prestabiliti. Identica cosa anche sul piano della durata, che come scritto in precedenza non passerà più dai piedi delle Regioni. In tal senso, si punta ad avere un mercato commerciale senza limitazioni. Per gestire un’attività commerciale, passasse il ddl, servirà molta strategia: capire come concorrere con gli altri negozi che vendono gli stessi prodotti, quando far partire i saldi per provare a prendersi un vantaggio sulla concorrenza dell’attività commerciale vicina.