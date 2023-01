Saldi invernali 2023 a Roma e nel Lazio, al via dal 5 gennaio: ecco dove fare shopping, gli orari dei centri commerciali

I saldi del mese invernale si avvicinano sempre di più. Nel Lazio le promozioni invernali avranno inizio a partire dal 5 gennaio 2023. La vendita di fine stagione durerà per ben sei settimane, ovvero fino al 15 febbraio 2023, come ribadisce pubblicamente anche la Confcommercio sul proprio sito ufficiale.

Saldi invernali del 2023, a Roma iniziano il 5 gennaio

Qui troverete in ordine orari e mappa dei seguenti centri commerciali di Roma:

Romaest

Euroma2

Valmontone Outlet

Castel Romano Designer Outlet

Centro commerciale Maximo

La Romanina

Centro commerciale Tor Vergata

Cinecittadue

Gran Roma Gran Shopping

Porta di Roma

Centro commerciale Leonardo

Parco Da Vinci

Torresina

Salario Center

Happio

Domus

Il Centro Commerciale di Roma Est

E’ aperto tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 10.00 alle 21.00. Per raggiungerlo in macchina: da Roma Centro, uscita Ponte Nona (seconda uscita dopo il G.R.A.); dal GRA, Uscita 15 Via Noale direzione Lunghezza; dai Castelli Romani, Via Ponte di Nona, Via Borghesiana, Via di Fontana Candida; da La Rustica, via Collatina, direzione Lunghezza o via Noale; da Lunghezza, via Collatina, direzione Roma; dall’A1, A24, direzione Roma, uscita Ponte di Nona.

Per il treno: Linea Ferroviaria FM2 tratta Lunghezza/Stazione Roma Tiburtina. Dalla Stazione Ferrovia di Roma Tiburtina prendere il treno in direzione Tivoli e scendere alla stazione di Lunghezza. Nuovo Treno Tiburtina – Ponte di Nona. Dalla Stazione Ferroviaria di Roma Tiburtina prendere il treno per Ponte di Nona. Per l’autobus, fermano davanti al Centro Commerciale le linee 055, 314 e lo 075 all’uscita della stazione “Ponte Mammolo” della Metro B, in direzione Ponte di Nona.

Euroma 2

Euroma2 si trova in via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell’Oceano Pacifico. Da Roma centro città, prendere via Cristoforo Colombo vero Roma Eur. Euroma2 si trova all’incrocio con via dell’Oceano Pacifico, dopo il Palazzo dello Sport. Dal raccordo anulare prendere l’USCITA 26 del G.R.A. in direzione Eur. Dopo 2 km seguire le indicazioni per Euroma2. Con le linee autobus 070, 700 e 709, scendendo alla fermata Colombo/Pacifico, raggiungerete Euroma2 in 5 minuti a piedi. Utilizzando la linea B della Metro, scendete alla fermata Eur-Fermi. Da qui prendere le linee dell’autobus 070, 700 e 709 e scendere alla fermata Colombo/Pacifico.

Valmontone Outlet

E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20. Il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 21. Castel Romano si trova in via Ponte di Piscina Cupa 64, facilmente raggiungibile dal centro di Roma in 30 minuti di macchina. Parcheggio gratuito con oltre 2200 posti auto. Nei pressi dell’ingresso principale ci sono postazioni per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio è dotato di numerosi posti per disabili. Servizio navetta dalla Stazione Termini di Roma, dal lunedì alla domenica:

Partenza da via Giolitti, 48, direzione Castel Romano: 9:00 – 10:00 – 11:00 12:00

Partenza da Castel Romano, direzione via Giolitti, 48: 16:00 – 17:00 – 18:30 – 19:30

Solo il 24 e il 31 dicembre: Partenza da Castel Romano, direzione via Giolitti, 48: 16:00 – 16:30 – 18:15 – 18:30

Centro Commerciale Maximo

Il centro commerciale Maximo si trova in via Laurentina 865. E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21. Maximo è facilmente raggiungibile con diverse soluzioni. Direttamente dal Grande Raccordo Anulare uscita 25 – Laurentina, direzione Centro, dopo circa 2km troverai Maximo, o da tutta la città con mezzi pubblici (Metro Laurentina + bus 72/74/723). Inoltre è collegato con pista ciclabile e dotato di parcheggio gratuito con 3.000 posti auto disponibili.

La Romanina

Il centro commerciale La Romanina è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20,30. Il centro commerciale La Romanina si trova in via Enrico Ferri, 8 e si può raggiungere in vari modi. In Metro: Metro A – Terminal Anagnina; Autobus 500 – Via Alimena. In auto:

Auto – Provenienza da Roma Sud – Appia

Prendere il GRA in direzione Nord;

Prendere l’uscita in direzione A1 Napoli 19 – 20 USCITA La Romanina;

Seguire la direzione: Università di Tor Vergata;

Continuare su Via Vittorio Ragusa, girare a destra in Via Francesco Antolisei, seguire su Via Francesco Antolisei e girare a destra in Via Bernardino Aliena;

Proseguire su Via Bernardino Alimena fino all’incrocio con Via Emanuele Carnevale;

Girare a destra in Via Emanuele Carnevale alla rotonda a sinistra su Via Enrico Ferri 8, ingresso Centro Commerciale La Romanina.

Auto – Provenienza da Roma Nord – Prenestina

Prendere il GRA in direzione Sud;

Prendere l’uscita in direzione A1 Napoli 19 – 20 USCITA La Romanina;

Seguire la direzione: Università di Tor Vergata;

Continuare su Via Vittorio Ragusa, girare a destra in Via Francesco Antolisei, seguire su Via Francesco Antolisei e girare a destra in Via Bernardino Aliena;

Proseguire su Via Bernardino Alimena fino all’incrocio con Via Emanuele Carnevale;

Girare a destra in Via Emanuele Carnevale alla rotonda a sinistra su Via Enrico Ferri 8, ingresso Centro Commerciale La Romanina.

Auto – Provenienza da Roma Centro – Tuscolana/Cinecittà

Da Via Tuscolana (Cinecittà) seguire su Via Tuscolana fino all’altezza di Via Gasperina, girare a sinistra per proseguire su Via Tuscolana nel senso contrario su strada secondaria;

Girare a destra in Via Biagio Petrocelli, all’altezza della rotonda proseguire su Via Biagio Petrocelli, prendere la seconda uscita Viale Bernardino Alimena e proseguire fino all’incrocio con Via Emanuele Carnevale;

Girare a destra in Via Emanuele Carnevale alla rotonda a sinistra su Via Enrico Ferri 8, ingresso Centro Commerciale La Romanina.

Auto – Provenienza da Grottaferrata – Via Anagnina

Prendere il GRA in direzione Nord;

Prendere l’uscita in direzione A1 Napoli 19 – 20 USCITA La Romanina;

Seguire la direzione: Università di Tor Vergata;

Continuare su Via Vittorio Ragusa, girare a destra in Via Francesco Antolisei, seguire su Via Francesco Antolisei e girare a destra in Via Bernardino Aliena;

Proseguire su Via Bernardino Alimena fino all’incrocio con Via Emanuele Carnevale;

Girare a destra in Via Emanuele Carnevale alla rotonda a sinistra su Via Enrico Ferri 8, ingresso Centro Commerciale La Romanina.

Porta di Roma

Il centro commerciale Porta di Roma si trova in via Alberto Lionello, 201. I negozi sono aperti dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 21. In autobus e metropolitana:

Linea 80 da Piazza Venezia con partenza ogni 10/15 minuti circa – Fermata Bene/Lionello Porta di Roma

Linea 38 dalla Stazione Termini con partenza ogni 10/15 minuti – Fermata Bene/Lionello Porta di Roma

Metro B1 fino al capolinea Jonio poi Bus 80/38 fino alla fermata Bene/Lionello Porta di Roma

Porta di Roma è facilmente raggiungibile dal GRA. Per chi viene da nord, basta immettersi nella carreggiata corrispondente alle uscite 9-10 per Settebagni, proseguire diritto e prendere l’uscita Bufalotta. Per chi viene da sud, basta imboccare l’uscita Bufalotta e proseguire seguendo le indicazioni per il centro Commerciale porta di Roma. Porta di Roma ha a disposizione un parcheggio con 7000 posti auto. Il sistema di indirizzamento ai parcheggi con segnalazione luminosa (verde: libero; rosso: occupato) ti aiuterà a trovare il posto libero più vicino. Ricorda di rispettare i parcheggi per portatori di handicap e mamme in gravidanza che sono identificabili dalle gemme luminose blu.

Centro Commerciale Leonardo

Il centro commerciale Leonardo, sito a Fiumicino, in viale Donato Bramante, 31/65 rispetta i seguenti orari: negozi aperti dalle 10 alle 21. Da Roma si raggiunge: G.R.A. Uscita 30 Autostrada Roma-Fiumicino, Uscita Zona Commerciale. Dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci e Fiumicino Via Portuense, Zona Commerciale Nord. In autobus:

Linea autobus diretto dalla Fiumicino – PIAZZALE ALBERTO DALLA CHIESA alla Stazione Parco Leonardo

Fermate (Via Portuense – Via P. da Cortona – Stazione P. Leonardo (lato Centro Commerciale) – Via G.Romano – Via del Perugino – Via Portuense – Via Stoccolma (Pleiadi) – Via delle Arti – Stazione Parco Leonardo)

Poi la linea 9, tra Fiumicino- Fiera di Roma.

In autobus Da Maccarese

Linea autobus diretto dalla Stazione Maccarese alla Stazione Parco Leonardo

Fermate

(Stazione Maccarese – Via Muratella Nuova – Via della Muratella – Via G. Montanari – Nuovo cavalcavia – Parallela Via Portuense – Via Cortona – Stazione Parco Leonardo)

In treno

Ferrovia Metropolitana FM1

Raggiungere la Stazione del Parco Leonardo con il Treno Ferrovia Metropolitana FM1

Parco Commerciale Da Vinci

Il parco commerciale Da Vinci si trova in via Geminiano Montanari. E’ aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 21.

AUTO

Da Roma – G.R.A. Uscita 30 Autostrada Roma–Fiumicino, Uscita Zona Commerciale

Dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci e Fiumicino – Via Portuense, Zona Commerciale Nord

Treno

MEZZI PUBBLICI

Treno Ferrovia Metropolitana FM1 + Autobus linea Parco Leonardo – Maccarese

TRENO – Raggiungere la Stazione del Parco Leonardo con il Treno Ferrovia Metropolitana FM1

Stazioni

(Orte – Fara Sabina – Roma – Parco Leonardo – Fiumicino Aeroporto)

(Fiumicino Aeroporto – Parco Leonardo – Roma – Fara Sabina – Orte)

AUTOBUS – Prendere Linea 2 autobus diretto dalla Stazione Parco Leonardo alla Stazione Maccarese e scendere alla fermata di Via Geminiano Montanari.