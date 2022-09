Samuele Segreto, chi è il ballerino di Amici 22: età, di dov’è, attore, fidanzata, foto e Instagram

Amici, il talent show di Maria De Filippi che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori ha riaperto i battenti. E tra i ballerini, pronti a mettersi in gioco, c’è anche Samuele Segreto, noto al pubblico per il suo ruolo da attore in una serie tv.

Il successo di Samuele Segreto in L’Ora, inchiostro contro piombo

Samuele Segreto è sì un ballerino, ma anche attore. E ha interpretato Dino Ruscica, fratello minore di Nic, in L’ora – L’inchiostro contro piombo, miniserie trasmessa su Canale 5 dall’8 giugno al 6 luglio scorso. Sappiamo che è nato a Palermo il 23 luglio del 2004 e ha 17 anni. Vive a Monreale e ama lo sport: danza sì, ma anche karate e nuoto.

La sua famiglia

Samuele Segreto ha due fratelli ed è legatissimo alla sua famiglia e alla sua mamma Loredana, come si vede sui social.

I ruoli al cinema e in tv

Ecco dove è apparso Samuele, sul grande e piccolo schermo:

Stranizza D’Amuri nel 2021

Il mio corpo vi seppellirà nel 2018

In guerra per amore nel 2015

L’ora nel 2019

Mario Francese nel 2017

Instagram di Samuele Segreto

Samuele ha un profilo Instagram e con l’account @samusegreto vanta oltre 11 mila followers.