Serale Amici 22, chi è stato eliminato tra Wax e Samu? Cosa è successo sabato 1 aprile 2023

Il Serale di Amici, che ha preso il via da poco, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. E di tutte le età. Tra sfide continue, buste rosse che arrivano in casetta, gare, esibizioni davanti a giudici ed esperti, risate e tanto divertimento. Ma cosa è successo nella terza puntata di sabato 1 aprile? E chi dei giovani allievi, tra cantanti e ballerini, ha dovuto lasciare definitivamente il talent di Maria De Filippi e rinunciare al sogno della vittoria? Ecco tutte le novità, dalle eliminazioni alle manche, passando per i momenti divertenti tra coach.

Le tre manche della puntata di sabato 1 aprile del Serale di Amici

Una sola eliminazione nella terza puntata. A dare il via alla gara sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno sfidato Raimondo Todaro e Arisa: a vincere la prima squadra e, quindi, al ballottaggio sono finiti Wax, Federica e Alessio. Federica è stata salvata subito, tra Wax e Alessio è stato eliminato provvisoriamente il cantante.

Nella seconda manche, invece, Zerbi e Celentano hanno sfidato Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, che hanno perso. Al ballottaggio sono finiti Samu, Maddalena e Angelina. L’eliminato provvisorio è stato Samu, che ha ballato sulle note di Due vite di Marco Mengoni.

Nella terza e ultima manche della serata i vincitori Zerbi e Celentano hanno sfidato di nuovo Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Che questa volta hanno vinto. Al ballottaggio sono finiti Ramon, Isobel e Aron. Ramon, quindi, si è sfidato con Wax e Samu, ma è stato salvato dai giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

Al ballottaggio finale Wax e Samu

Al ballottaggio finale, quindi a rischio eliminazione (questa volta definitiva), sono finiti Wax Aiello, cantante del team di Arisa e Raimondo Todaro e il ballerino di hip hop Samuele Segreto, da sempre seguito dal coreografo Emanuel Lo. Chi di loro ha dovuto lasciare la casetta e, quindi, il talent show? Alla fine ad essere eliminato è Samu! E’ lui il quinto concorrente ad abbandonare il talent in questa edizione.