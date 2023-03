Serale Amici 22, chi viene eliminato tra Samu e Wax? Anticipazioni puntata sabato 1 aprile 2023

Chi tra Samu e Wax dovrà lasciare la scuola di Amici? Questa è la domanda più gettonata, quella che i fan, che non riescono a tenere a bada la curiosità, si ripetono da ieri sera. Sì perché giovedì 30 marzo è stata registrata la puntata del Serale, quella che vedremo in tv sabato 1 aprile. Tra sfide, manche, continue gare, risate e colpi di scena. Ma cosa succederà? E chi dovrà abbandonare il talent show di Maria De Filippi in questo terzo appuntamento, ora che la finale è ancora lontana?

Anticipazioni puntata Serale Amici di sabato 1 aprile 2023, cosa vedremo in tv

Stando alle anticipazioni riportate come sempre sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv, nessun allievo è stato eliminato nella prima manche. Una sola eliminazione, dunque, nella terza puntata. A dare il via alla gara sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno sfidato Raimondo Todaro e Arisa: a vincere la prima squadra e, quindi, al ballottaggio sono finiti Wax, Federica e Alessio. Federica è stata salvata subito, tra Wax e Alessio è stato eliminato provvisoriamente il cantante.

Nella seconda manche, invece, Zerbi e Celentano hanno sfidato Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, che hanno perso. Al ballottaggio sono finiti Samu, Maddalena e Angelina. L’eliminato provvisorio è stato Samu, che ha ballato sulle note di Due vite di Marco Mengoni.

Nella terza e ultima manche della serata i vincitori Zerbi e Celentano hanno sfidato di nuovo Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Che questa volta hanno vinto. Al ballottaggio sono finiti Ramon, Isobel e Aron. Ramon, quindi, si è sfidato con Wax e Samu, ma è stato salvato.

Chi viene eliminato tra Samu e Wax?

Al ballottaggio finale, quindi, sono finiti Samu, ballerino di Emanuel Lo, e Wax Aiello, cantante del team di Arisa e Raimondo. Chi di loro ha dovuto lasciare definitivamente la scuola? Lo scopriremo nella puntata di sabato, quando la voce di Maria De Filippi farà ‘irruzione’ nella casetta dei ragazzi. Insomma, bisogna pazientare ancora un po’!