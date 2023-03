Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospiti, sfide, chi viene eliminato sabato 1 aprile 2023

Siamo solo all’inizio, ma il Serale di Amici continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Da metà settembre, d’altra parte, gli allievi della scuola più famosa d’Italia, tra cantanti e ballerini, si stanno mettendo alla prova: sfide, gare, continue esibizioni. E solo alcuni di loro hanno ottenuto il pass per la fase finale del programma, che vede al timone da sempre Maria De Filippi. Ma cosa succederà nella terza puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda sabato 1 aprile, subito dopo Striscia la Notizia, su Canale 5? Chi dei concorrenti dovrà lasciare il talent e rinunciare al sogno della vittoria?

Cosa succederà nella puntata del Serale di Amici di sabato 1 aprile 2023

Come sempre è ancora troppo presto per le anticipazioni ufficiali, quelle che verranno rilasciate dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. La puntata che vedremo sabato 1 aprile, salvo cambiamenti del palinsesto, verrà registrata oggi pomeriggio: chi dovrà abbandonare il reality? E chi vincerà le tre manche?

In aggiornamento

Chi viene eliminato

Dopo l’eliminazione di Piccolo G, cantante del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e di Gianmarco, che non ha vinto la sfida contro Cricca, il gioco si fa sempre più difficile. Sabato 1 aprile, come sempre, ci saranno tre manche: nella prima sfida ci sarà un’eliminazione diretta e immediata, mentre nella seconda l’eliminazione sarà provvisoria. E diventerà definitiva nella terza e ultima sfida della serata. Chi dei concorrenti verrà eliminato? Ecco, intanto, come sono formate le squadre al momento:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare su Isobel e Ramon, come ballerini, e Aron come cantante

Arisa e Raimondo Todaro possono contare su Wax e Federica come cantanti, Alessio e Mattia come ballerini

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini possono contare su Maddalena e Samu come ballerini, Angelina e Cricca come cantanti.

Ci sarà una doppia eliminazione?

In aggiornamento