Sanitari sporchi e macchiati? Ecco come pulirli senza dover spendere un euro

Cosa fare quando i sanitari sono sporchi e macchiati? Come togliere le macchie e lo sporco? Usa un solo ingrediente e non spenderai neanche un euro. Scopriamo qual è questo ingrediente!

Sapevi che basta usare un solo prodotto per togliere le macchie e lo sporco dai sanitari del bagno? Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, un ingrediente naturale che ha tantissime proprietà, come quella disinfettante. Ma ci sono anche altri ingredienti che puoi usare per avere sanitari pulitissimi, scopriamo quali sono!

Bicarbonato di sodio

Alleato incredibile per la pulizia dei sanitari, il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale che tutti abbiamo in casa e quindi non dobbiamo neanche comprare. Eccellente per le sue proprietà sgrassanti e disinfettanti, è ottimo per pulire i sanitari in quanto è anche sbiancante e disincrostante, quindi adatto per il wc.

Inoltre, ha un’azione deodorante che elimina perfino i cattivi odori. Perfetto per ottenere risultati straordinari in pochissimo tempo, elimina le macchie e lo sporco, anche quello più ostinato, rimuove le muffe e non lascia segni sulla superficie. Anzi, rende i sanitari brillanti e lucenti come nessun altro prodotto riesce a fare.

Sapone liquido

Cremoso e sgrassante, il sapone liquido è un altro prodotto naturale facile da reperire e ideale per togliere macchie e sporco dai sanitari perché agisce in profondità.

La sua azione emolliente aiuta lo sporco a sciogliersi rapidamente e quindi anche le macchie, che vengono rimosse in un batter d’occhio. Anche lo sporco più tenace non resiste all’efficacia del sapone liquido e sia unto che grasso o altro andrà via subito.

Questo prodotto ottimizza l’azione del bicarbonato di sodio, rende solida la miscela e quindi facilita anche il lavoro di pulizia. Naturale e quindi ecologico, il sapone liquido di Marsiglia è neutro e quindi agisce con delicatezza sui sanitari, rispettando la superficie e accarezzandola con la sua morbidezza.

Le sue eccezionali qualità sono note fin dai tempi antichi e ancora oggi il suo viene tramandato per tradizione e apprezzato per il suo odore fresco, che sa di pulito.

Olio essenziale

Fondamentale per deodorare i sanitari e lasciare nell’ambiente un gradevole profumo, l’olio essenziale è un componente che non deve mancare nella miscela da realizzare per pulire i sanitari alla perfezione.

Insostituibili per il loro profumo delizioso, esercitano anche una profonda azione pulente e igienizzante sulla superficie dei sanitari. Inoltre, hanno proprietà antibatteriche, perciò disinfettano a fondo e senza bisogno di usare detersivi nocivi e costosi.

Per pulire in profondità i sanitari e igienizzarli al meglio bisogna mettere qualche goccia di olio essenziale della fragranza preferita nel composto di bicarbonato e sapone liquido che andrai a preparare. I sanitari risulteranno sbiancati e igienizzati, oltre che brillanti e profumati. Puoi scegliere fra una vasta gamma di fragranze quella che ti piace di più, al bergamotto, all’eucalipto, al rosmarino, alla salvia, al timo, alla lavanda e molto altro.

Aceto bianco

Altro ingrediente immancabile fra quelli naturali per pulire i sanitari e togliere macchie e sporco è l’aceto bianco. Ottimo per eliminare il calcare, si tratta di un ingrediente economico e facile da trovare, che possiamo anche avere in casa perché viene usato largamente in cucina come condimento.

Valida alternativa ai disinfettanti chimici per le pulizie, più aggressivi e costosi, l’aceto vanta incredibili proprietà disinfettanti, in grado di eliminare germi e batteri che si annidano nei sanitari e sono spesso responsabili di infezioni.

Prodotto economico e del tutto naturale, è innocuo, non è corrosivo ed è quindi un disinfettante ecologico molto valido per svolgere le attività di pulizia ordinaria e straordinaria. Perfetto anche per deodorare ed eliminare i cattivi odori che fuoriescono dai sanitari, l’aceto aiuta ad eseguire la pulizia in tempi rapidi e in maniera impeccabile.

Miscela naturale per pulire i sanitari

Dopo aver illustrato gli effetti incredibili degli ingredienti naturali da usare per pulire i sanitari e liberarli dallo sporco e dalle macchie, ecco le dosi per preparare la miscela:

2 tazze di bicarbonato di sodio;

1/3 tazza di sapone liquido;

Aceto bianco;

40 gocce di olio essenziale preferito.

Metti bicarbonato, sapone liquido e olio essenziale in un contenitore e amalgamali alla perfezione. Quando il composto sarà diventato cremoso e denso forma delle palline, mettile nel wc e lasciale per due ore circa. Il resto della soluzione mettilo in un contenitore in vetro con coperchio ermetico. Trascorso il tempo versa l’aceto bianco nel wc e vedrai che risulterà pulitissimo e profumato!