Santo Stefano 2022: frasi divertenti e immagini da inviare oggi

Per augurare una buona giornata in occasione del 26 dicembre ecco in questo articolo le migliori frasi divertenti e immagini da inviare ai propri amici e parenti in questo giorno di festa. Per augurare un Buon Santo Stefano divertente basta solo un po’ di fantasia. Ecco qualche idea

Frasi divertenti per augurare un Buon Santo Stefano

Per stupire i vostri cari con un po’ di simpatia, potete scegliere tra queste frasi che sicuramente faranno fare un sorriso a chi volete bene.

“Tra panettoni, cene e cori natalizi non posso non ricordarmi che oggi festeggi il tuo onomastico… Doppi auguri Stefano!”

“L’hanno chiamato Santo Stefano perché “giornata degli avanzi” sembrava brutto.”

“La parola più usata a Natale è auguri. Quella più usata a Santo Stefano è dieta”

“Santo Stefano: il giorno dell’anno in cui ti chiedi se proverai mai più la sensazione di fame nella vita”

“Oggi che è il 26 dicembre nel mondo ci sono milioni di persone che festeggiano l’onomastico, ma tu sei la più speciale! Auguri Stefano”

“Santo Stefano il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore.” (Stephen Littleword)

Santo Stefano era un uomo onesto e pieno di Spirito Santo: con la bontà dell’animo adempiva l’incarico di nutrire i poveri e con la libertà della parola e la forza dello Spirito Santo chiudeva la bocca ai nemici della verità. (San Gregorio di Nissa)

Tra corse, regali, abbuffate di biscotti e panettoni è giunta l’ora del meritato riposo! Buon Santo Stefano.

Immagini divertenti per augurare un Buon Santo Stefano

Se per voi le semplici frasi sono noiose, potrete stupire amici e parenti con delle bellissime foto divertenti! Ecco una selezione di immagini per augurare un Buon Santo Stefano alle persone a cui volete bene e fargli fare un bel sorriso in questo giorno di festa per tutti!