Cosa regalare a Natale 2022? Le idee regalo originali e i consigli

Il Natale è alle porte, se ancora siete indecisi sui regali da fare ai vostri amici e parenti, ecco la guida che fa per voi! Se siete stanchi dei soliti regali, qui troverete delle idee originali e alcuni consigli per sorprendere i vostri amici e parenti il giorno di Natale.

Alcune idee regalo originali per Natale

Se siete indecisi su cosa regalare a Natale perché siete stufi di ripiegare sempre su pigiami e calzini, ecco delle idee super originali. Delle volte basta un piccolo pensiero per sorprendere qualcuno, l’importante è fargli capire che abbiamo comprato quel regalo proprio pensando a lui o a lei! Se ha delle passioni, possiamo iniziare da quelle.

Regali a tema Harry Potter

Se la persona a cui state pensando di fare un regalo è un po’ nerd, appassionata di serie tv oppure un grande fan di Harry Potter, dovete sapere che hanno lanciato una nuova collezione per dei regali da Potterhead molto originali: bacchette interattive, una tazza magica con la mappa del malandrino oppure un braccialetto con i libri in miniatura. Un’altra cosa curiosa sono tutti i giochi da tavolo che hanno creato il gioco in versione Harry Potter. Ad esempio il Monopoly o le carte di Uno.

Regali artistici

Se la persona a cui state pensando di fare un regalo è creativa, potrete optare per un regalo artistico molto originale! Delle buone tempere, dei pennarelli o delle carte particoli su cui sbizzarrirsi. Una delle ultime novità del momento è il kit per realizzare il calco delle mani in 3D. Si può acquistare su Amazon ed è una regalo molto originale ed artistico che farà divertire la persona che lo riceverà.

Regali artigianali e personalizzati

Un’altra idea è quella di finanziare gli small business o i piccoli artisti e artigiani, magari sulla piattaforma Etsy, dove troverete un gran numero di oggetti artistici che potrete personalizzare per la persona a cui volete bene. In questo modo avrete un regalo unico ed irripetibile. Piccoli carillon, agende con il nome personalizzato, un cuscino cucito a mano con una vostra foto buffa stampata sopra o un portachiavi dalla forma curiosa.

Alcuni Consigli per fare un buon regalo di Natale

Per fare un buon regalo di Natale non servono grandi budget, ma solo un po’ di fantasia e creatività. Le persone a cui volete bene saranno contente già di passare un po’ di tempo con voi, magari mangiando qualcosa di buono e bevendo un buon bicchiere di vino. Alcune raccomandazioni sono: scrivere un biglietto di auguri con il cuore e creare un bel pacchetto, magari con della carta riciclata e un bel fiocco. Potete optare anche per regali più ecologici, come regalare un albero su Treedom, oppure dare nuova vita a qualcosa che avete già o trovare nei mercatini di seconda mano che sono sempre pieni di meraviglie nascoste. Con questi presupposti, sarà impossibile sbagliare!