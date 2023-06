Scarico intasato? Nessun problema, fallo 1 volta al mese per tenere lontani i guai

Cosa fare quando lo scarico è intasato e l’acqua nel lavandino non vuole scendere? Niente paura, esegui questo una volta al mese e terrai lo scarico libero, per far scorrere perfettamente l’acqua. Scopriamo cosa fare!

Sapevi che esiste un metodo per sturare lo scarico intasato, facile da eseguire usando un prodotto che sicuramente hai in casa? Ecco di quale prodotto si tratta e ti basterà usarlo una volta al mese per liberare qualsiasi scarico dei lavandini della tua casa. Usandolo periodicamente non avrai più problemi!

Cause dello scarico intasato

Le ragioni per cui puoi trovare lo scarico del lavandino intasato sono diverse. Questa spiacevole situazione, purtroppo,capita spesso in tutte le case e basta una piccola disattenzione per causare un guaio del genere. Ecco alcune delle cause che fanno intasare gli scarichi di casa:

-Il detersivo – si tratta del detersivo che usiamo tutti i giorni, che arriva a solidificarsi e che con gli altri residui di cibo, calcare, polvere e tanto altro arriva ad intasare lo scarico. A peggiorare le cose è l’acqua calda che viene fatta scorrere nelle tubature, che spinge il detersivo solidificato, ma quando i detriti sono tanti il passaggio si blocca.

-Cibo, olio e grasso – residui di cibo, olio e grasso possono causare seri danni all’impianto idraulico. A lungo andare si accumulano nello scarico del lavandino della cucina e lo otturano. Se ve ne sono in grandi quantità, anche facendo defluire l’acqua non permette di risolvere il problema. L’acqua, infatti, non fa altro che legare di più i residui di cibo con i grassi.

-Capelli – un’altra causa frequente degli scarichi intasati sono i capelli, nemici dello scarico del lavandino del bagno. I capelli si possono accumulare creando un rallentamento del flusso di scarico o perfino un blocco totale. Sarebbe meglio raccoglierli per evitare che vadano dentro lo scarico.

-Calcare – anche questo è fra i responsabili più accaniti degli scarichi intasati. Il calcare, infatti, può formare nel tempo blocchi impossibili da rimuovere usando solo l’acqua. Una manutenzione regolare dello scarico del wc, per esempio, evita questo problema.

Con il bicarbonato niente più scarichi intasati

Non ci crederai, ma esiste un prodotto facile da reperire, economico e naturale, che hai sicuramente in casa e che puoi usare per sturare lo scarico intasato in un baleno. Proprio così, questo prodotto ti aiuterà a non avere più problemi con lo scarico e usandolo una volta al mese lo scarico si manterrà sempre libero e pulito.

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, un ingrediente che tutti o quasi teniamo in casa e che probabilmente troverai anche nella tua dispensa. Eccellente da usare quando lo scarico è intasato, il bicarbonato è un alleato potente ed efficace, semplice da utilizzare e non contiene sostanze nocive per la salute.

E’ infatti un prodotto naturale ed ecologico, assolutamente green e puoi usarlo senza paura che possa causarti qualcosa o magari lasciare un cattivo odore. Questi problemi puoi riscontrarli con i prodotti che compri al supermercato, che contengono sostanze velenose e spesso lasciano cattivi odori nell’aria.

La sua naturale formulazione, oltre che eliminare del tutto i residui di grasso e di cibo che si accumulano nelle tubazioni del lavandino, distrugge germi e batteri e anche gli odori nauseabondi che escono dallo scarico.

Come usare il bicarbonato per lo scarico

Usare il bicarbonato per liberare velocemente lo scarico otturato è semplice, ecco come fare:

Riempi con acqua calda un secchio;

Versa un cucchiaio di detersivo;

Aggiungi una tazza di bicarbonato.

Mescola la soluzione, avendo cura di far amalgamare bene gli ingredienti. A questo punto versa del detersivo per piatti nello scarico intasato e poi versare la soluzione preparata con l’acqua calda. Lasciare agire il composto per alcuni minuti, poi fai scorrere l’acqua nel lavandino. Vedrai che lo scarico sarà libero da qualsiasi residuo. Esegui questa operazione 1 volta al mese e i tubi non si ostruiranno più. Un altro modo per usare il bicarbonato per liberare lo scarico è il seguente:

Fai bollire un litro d’acqua;

Versa nello scarico una tazza di bicarbonato;

Subito dopo versa una tazza di aceto;

Attendi 5 minuti e poi versa l’acqua bollente nello scarico.

La reazione fra bicarbonato e aceto, e poi l’aggiunta dell’acqua bollente hanno il potere di liberare subito lo scarico intasato. Esegui questa operazione 1 volta al mese per assicurare una perfetta manutenzione agli scarichi.