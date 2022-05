Expert, ‘Un regalo di un Altro livello’: in omaggio una sedia gaming. Sfoglia il nuovo volantino

Nuovo volantino Expert, promozioni e offerte da non perdere nel mese di maggio. Con in più un omaggio per tutti gli appassionati di gaming considerando che è possibile ricevere, a fronte di alcune condizioni, una sedia Nacon da gioco in regalo. Vediamo dunque come ottenerla.

Come avere in regalo la sedia Gaming

Per poter usufruire della promozione è necessario acquistare un computer tra alcuni selezionati da Expert per ricevere in regalo la sedia da gaming Nacon dal valore di 149 euro. Un esempio? Tra i pc validi per l’offerta troviamo il Notebook Ideapad 3 I5ITL6 a 599.00 euro anziché 749 euro con uno sconto del 20%.

La sedia gaming: modello e caratteristiche

Ma qual è il valore di questo omaggio? Secondo quanto indicato nel volantino la sedia ha un costo di 149.00 euro. Il modello è il Nacon PCCH-310 utile per giocare ma anche chiaramente per lo studio ed il lavoro. Design ergonomico, altezza regolabile e 5 rotelle.

Offerte Expert maggio 2022

Vediamo gli altri prodotti in promozione con i quali poter usufruire dell’omaggio. Notebook Ideapad 3 I5IML05 a 699.00 euro invece di 849 con 150.00 euro di sconto. Oppure l’HP Pavilion lapotop 15-EH1014NL a 749 euro con il 16.9% di sconto. E ancora: il Pc desktop fisso Ideacentre 5 14IOB6 a 599 euro con un ribasso di 100 euro.

Sfoglia il volantino Un regalo di un Altro livello

Ma queste sono solo alcune delle promozioni che potete trovare nel nuovo volantino Expert. Maggiori dettagli e condizioni sul sito ufficiale della catena di elettronica o nei punti vendita. In alternativa vi riportiamo il link dove poter leggere il nuovo volantino Expert valido dal 9 al 22 maggio 2022.

