Volantino Unieuro, ‘Passione Casa’: offerte e buoni sconto fino a 150 euro dal 2 al 19 maggio

Maggio di offerte da Unieuro. Nemmeno il tempo di archiviare i dreams day dedicati al marchio Samsung che ecco arrivare una nuova campagna di offerte e promozioni. Passone Casa è il nome dell’iniziativa che ci accompagnerà fino al 19 maggio: quasi 20 giorni di tempo per accumulare buoni spesa da spendere dal giorno successivo in poi.

Come avere i buoni sconto fino a 150 euro

Ma come funziona e qual è il regolamento del nuovo volantino Unieuro? E’ molto semplice. Scegli la tecnologia che desideri acquistando uno dei tanti prodotti validi per l’iniziativa e accumula buoni da 50, 100 o 150 euro per comprare ciò che vuoi. Dopodiché ci sarà tempo dal 20 maggio al 19 giugno per un successivo acquisto, di valore almeno pari all’importo del buono ricevuto, per comprare qualsiasi articolo, anche se già in promozione (non valido solo su Ps5).

Unieuro Passione Casa 2022

Vediamo ora tutti i prodotti validi ai fini della promozione. Con quali infatti, nel periodo selezionato, sarà possibile accumulare i buoni sconto? Quali daranno diritto al buono più alto, ovvero quello da 150 euro?

Prodotti validi per il buono da 50 euro

Partiamo da quelli che danno diritto al voucher da 50 euro. Troviamo il Samsung Series 6 Tv Qled 4k 55″ 599.00 euro invece di 1.049 euro con uno sconto del 42%. Oppure la Candy Rapidò lavatrice a 399.90 euro anziché 599.00. E ancora il Whirpool MWF 427 SL Microonde a 239.90 euro invece di 349.90 euro.

Cosa comprare da Unieuro per avere il buono da 100 euro

Vediamo ora lo step successivo, ovvero il buono da 100 euro. Abbiamo la lavastoviglie Bosch SMD6TCX00E a scomparsa totale a 849.00 euro invece di 1229.00 euro. O il Tv Philips 7900 series a 399.00 euro anziché 649.00 euro. Oppure il frigorifero LG GBB72NSVCN.ANSQEUR a 799.00 euro invece di 1.699.00 euro con uno sconto del 52%.

Articoli validi per il buono da 150 euro

Chiudiamo con qualche esempio infine di acquisto che dà diritto al voucher più alto, quello da 150 euro. Tv Lg Oled OLED55C15LA Smart Tv 4K Ultra HD a 1.199 euro invece di 1327.00 euro. O il frigo Samsung BRB26703cWW a 999.00 euro anziché 1.549.00 euro con il 35% di sconto.

Sfoglia il nuovo volantino Unieuro maggio 2022

Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per conoscere tutti i dettagli e le condizioni delle promozioni Passione Casa vi consigliamo di recarvi nei punti vendita o consultare il sito ufficiale di Unieuro. In alternativa potete sfogliare il volantino cliccando qui.

