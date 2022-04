Trony, volantino ‘Black Friday Spring Edition’: sconti fino al 50% su smartphone e notebook

Arriva il volantino ‘Black Friday Spring Edition‘ di Trony! Una pioggia di offerte è pronta ad investire i consumatori che così possono portarsi a casa numerosi oggetti ad un prezzo davvero imbattibile! La promozione è iniziata il 22 aprile e sarà valida fino al prossimo 4 maggio.

Le offerte riguarderanno i punti vendita di 7 regioni italiane e i consumatori potranno usufruire di sconti diretti fino al 50% rispetto al prezzo di listino. Vediamo ora insieme qualche imperdibile promozione.

Arriva il ‘Black Friday Spring Edition’: alcune offerte del nuovo volantino Trony

Le offerte investiranno decine e decine di prodotti anche molto diversi tra loro. Si va infatti dalle televisioni, agli smartphone passando per i notebook ed arrivando persino ai grandi elettrodomestici come le lavatrici.

In particolare, per quanto riguarda la telefonia si segnala lo smartphone Galaxy S20 FE a 349 euro mentre se si vuole cambiare televisore un’offerta interessante è applicata sulla smart TV LG 50UP7 da 50”, al prezzo di 349 euro. Se invece si è interessati ai computer non perdete di vista la promozione sul notebook HP 255 G a 439 euro.

Di seguito, alcune promozione che è possibile trovare all’interno del volantino Trony Black Friday Spring Edition!