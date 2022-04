Unieuro, ‘Samsung Dream Days’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte fino al 1 maggio

Offerte fino al 1 maggio 2022 con il nuovo volantino Unieuro con sconti e promozioni su decine di articoli di elettronica. Smartphone, elettrodomestici, tv e molto altro ancora a prezzi ribassati rispetto al solito. Se siete dunque alla ricerca di un nuovo prodotto le promozioni Unieuro “Samsung Dreams Day” possono fornirvi qualche spunto interessante.

Offerte smartphone Samsung Unieuro

Partiamo dalla telefonia. Tanti i modelli Android in sconto. Qualche esempio? Samsung Galaxy S21 FE 5G a 609.00 euro invece di 769.00 euro. Oppure l’A22 5G a 171.29 euro anziché 249.90 euro. E ancora: Samsung Galaxy A53 5G Display 6.5 da 469.99 euro a 385.20 euro.

Sconti tv con i “Samsung Dreams Days”

Vediamo adesso le tv. In evidenza viene messo il TV QLED 4K 55” QE55Q70A Smart TV Wi-Fi Titan Gray 2021 a 699.00 euro invece di 1.299, euro con uno sconto del 46%. Oppure il Samsung Series 6 TV QLED 4K 55” QE55Q60A Smart TV Wi-Fi che troviamo in promozione a 491.67 euro anziché 1.047,00 euro.

Sfoglia il nuovo volantino Unieuro valido fino al 1 maggio

Le promozioni, come si legge sul sito ufficiale di Unieuro, resteranno in vigore fino a domenica 1 maggio. Per conoscere tutte le offerte e le promozioni a questo link è disponibile il catalogo completo con tutti i prodotti in sconto.

