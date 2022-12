Shein apre un negozio (temporaneo) in centro a Milano: tornerà anche a Roma?

Dalla rete alla città. A Milano apre oggi, lunedì 19 dicembre, un negozio “a tempo” di Shein, il colosso cinese del fast fashion tra i brand più noti del mondo che commercializza attraverso il suo e commerce abbigliamento a prezzi contenuti in oltre 220 Paesi. Dopo l’esordio in estate, quando Shein aveva inaugurato un pop up store in Gae Aulenti, il marchio ha deciso di tornare a Milano “con – si legge in una nota un evento inclusivo appositamente pensato per la sua community italiana, presentando un nuovo pop-up space dal mood natalizio in pieno centro città”.

Shein apre a Milano: tornerà nella città di Roma?

Il locale sarà infatti aperto nella Sala Colonne di palazzo Giureconsulti, l’edificio in piazza Mercanti che ospitò per primo la Borsa. Sarà – proseguono da Shein – “un punto di aggregazione temporaneo dove i fan del brand potranno immergersi nell’atmosfera natalizia ed avranno finalmente l’occasione di provare e acquistare, in maniera fisica, i migliori capi di abbigliamento e prodotti beauty del brand leader nel settore prêt-à-porter femminile, in una location d’eccezione”.

Il negozio però durerà poco, perché sarà aperto dalle 14 di lunedì 19 dicembre fino alle 19 di giovedì 22. “Il temporary event ospiterà un’area dedicata per ogni categoria di prodotto, una postazione social friendly con un angolo dedicato alle foto ricordo per i fan del marchio e una sezione fitting room, per provare i capi prima di procedere con l’acquisto e limitare i resi”, concludono da Shein. Come ricorderanno i lettori, il colosso cinese Shein aveva aperto per un breve periodo anche a Roma.

Infatti, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2022, il negozio era arrivato anche a Roma. Tra il 21 luglio e il 7 agosto, era possibile andare a comprare all’interno del famoso colosso asiatico. Il negozio aveva aperto in pieno centro storico, all’interno della famosa strada dello shopping via Frattina.