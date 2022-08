Si addormentano alla guida dell’aereo e mancano l’atterraggio: piloti svegliati dall’allarme

Disavventura per i passeggeri di un Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines. I due piloti si sono addormentati in volo. Si trovavano a 11mila metri di altezza e avrebbero dovuto atterrare ad Addis Abeba, ma dormivano.

Inutili i tentativi di contattare l’equipaggio

Lo scalo etiope avrebbe provato più volte, inutilmente, a contattare l’equipaggio dell’aereo, senza avere risposta. Per fortuna, l’autopilota si è disconnesso ed è suonato l’allarme facendo svegliare i due piloti che sono potuti tornare indietro ed effettuare l’atterraggio.

L’aereo era partito da Khartum, ma è riuscito ad atterrare con 25 minuti di ritardo.

Episodi analoghi

Non è la prima volta che succedono episodi del genere. Nel 2008 un fatto analogo e, per fortuna, anche in quell’occasione, senza conseguenze. Due uomini stavano pilotando un aereo della compagnia “Hawaii” quando si sono addormentati e hanno mancato l’atterraggio all’aeroporto di Hilo. Al risveglio hanno dovuto fare marcia indietro e riportare l’aereo sulla traiettoria prevista.

Altri due piloti si sono addormentati mentre erano in volo nel 2016. Erano alla guida di un volo charter e viaggiavano da Francoforte al Kuwait. L’aereo entrò nei cieli della Grecia, nonostante in quell’area di volo non fosse previsto il suo passaggio. In quest’ultima occasione le autorità greche fecero intervenire due caccia F-16 che intercettarono il velivolo sull’isola di Santorini. I piloti militari una volta constatato che i due conducenti dormivano hanno attivato una serie di segnali luminosi che sono bastati a svegliarli.