Silvio Berlusconi, chi è la compagna Marta Fascina: età, carriera, oggi, figli e foto

Silvio Berlusconi non sta bene. Anzi. Dopo l’ultimo cedimento di salute, ora, si trova ancora in ospedale, al San Raffaele. La diagnosi non è delle migliori: il Cavaliere avrebbe la leucemia. Il tumore del sangue, proprio nelle scorse ore, ha costretto l’ex Presidente del Consiglio ad un ricovero importante. Ora, in ospedale, si trova in terapia intensiva sotto la stretta visione dei medici personali. Tra le persone che gli stanno vicino in questo momento c’è anche la sua compagna, Marta Antonia Fascina. Scopriamo insieme chi è!

Come sta Silvio Berlusconi e perché è stato ricoverato al San Raffaele: ultime news sul leader di Forza Italia

Chi è Marta Antonia Fascina, la compagna di Berlusconi

La compagna di Berlusconi, Marta Antonia Fascina è nata a Melito di Porto Salvo, il 9 gennaio del 1990, ed è una politica italiana e deputata della Camera per il partito di Forza Italia sin dal 2018. Dopo i primi anni di studio si traferisce a Napoli, per terminare le scuole superiori. Successivamente, poi, si sposta a Roma, dove si laurea in Lettere e Filosofia, alla Sapienza.

La carriere giornalistica

Dopo aver terminato gli studi, inizia a collaborare con alcune testate giornalistiche, diventando una giornalista. Ha lavorato con Il Giornale anche, diventandone l’addetta stampa. Qualche anno dopo viene anche chiamata a svolgere il ruolo di addetta stampa e specialista delle relazioni pubbliche per la società calcistica AC Milan, a cui segue, ovviamente, il trasferimento a Milano. Qui conosce anche l’amministratore delegato, Adriano Galliani.

La carriera politica e l’incontro con Berlusconi

Dopo il trasferimento a Milano, inizia anche la sua carriera politica, aderendo al Popolo della Libertà. Infatti, alle elezioni comunali del 2013 viene candidata al consiglio comunale di Portici. In quella occasione, però, ottiene solo 58 preferenze e non viene eletta. Con la sospensione de il Popolo della Libertà 16 novembre 2013, aderisce anche Forza Italia. E veniamo poi all’anno 2018, quando proprio su impulso di Silvio Berlusconi iene candidata ed eletta alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Campania 1 – 01 tra le liste di Forza Italia. Stando ad alcune ricostruzioni, Marta Antonia Fascina avrebbe preso il posto dell’ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo.