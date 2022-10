Simone Arena, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, carriera, fidanzata, Instagram, Marta Flavi

Sta per tornare il consueto appuntamento con Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che vede scendere in pista: attori, cantanti, sportivi che si cimentano nell’arte del ballo accanto a un ballerino professionista, per sfidare le altre coppie in gara. Tra i maestri di danza che inizieranno gli inesperti concorrenti ci sarà anche il maestro Simone Arena. Ma chi è Simone Arena? Da dove viene? Qual è la sua carriera?

Chi è Simone Arena?

È nato a Catania il 7 agosto del 1991 Simone Arena, e inizia a calcare le piste da ballo quando aveva solo 7 anni. La sua sembra essere una vocazione più che una professione visto che a soli 16 riesce ad aggiudicarsi il secondo posto in una competizione di balli latino americani.

Carriera

La passione guida Simone in tutte le sue scelte e a soli 21 anni si trasferisce a New York per continuare il suo impegno nella formazione come ballerino. La sua bravura è visibile a occhio esperto e nel 2014 viene ingaggiato per “Burn the Floor”. Cinque anni fa ha preso parte ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e nell’ultima edizione belga di Ballando con le Stelle si aggiudica il primo posto.

La fidanzata

La fidanza di Simone si chiama Michelle Tsiakkas ed è anche lei una ballerina. Anche lei ha iniziato presto a ballare. Aveva solo 6 anni quando ha iniziato a cimentarsi nella danza Cipro, dove è nata nel 1995. È stata campionessa di balli del suo Paese dal 2001 al 2011. Non si sa di preciso dove Simone e Michelle si siano conosciuti, presumibilmente a Burn the Floor, spettacolo di danza itinerante al quale hanno partecipato entrambi.

Con chi ballerà in coppia con Simone

Il ballerino originario di Catania, nella sfida sul palco di Ballando con le Stelle, si cimenterà in questa sfida di balli di coppia affiancando Marta Flavi. Riusciranno Simone e Marta ad affermarsi in questa competizione tanto da arrivare in finale?

Instagram

Il profilo del ballerino è simonearena_official e conta 10,4 mila follower. Il giovane ballerino posta soprattutto foto e video di lavoro e pochissime immagini della sua vita personale.