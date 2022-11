Single Day, le frasi più belle e divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook agli amici

Non esiste solo la festa degli innamorati, meglio conosciuta come San Valentino. Anche i single, quelli che stanno bene da soli e che non sentono il bisogno di legarsi a una persona, forse perché ancora non hanno trovato quella giusta, hanno un loro giorno da festeggiare. È il single day, che cade proprio l’11 novembre: si tratta di una ricorrenza cinese, probabilmente nata dall’idea di due studenti di Nanchino. Una celebrazione ora molto diffusa anche in Italia perché proprio in questa giornata molte aziende decidono di scontare i prodotti, di anticipare un po’ il Black Friday. Ma vediamo le frasi più belle e divertenti da inviare oggi agli amici!

Quali sono le frasi da inviare per il Single Day

Chi vive senza discussioni è uno scapolo (San Girolamo)

Adoro essere single, quasi come essere ricchi (Sue Grafton)

Essere single, in fondo, significa sposare se stessi (Domenico Adonini)

Chi fa da sé, è single (Giuseppe Braccia)

Perché sposarmi e rendere miserabile un solo uomo quando posso rimanere single e renderne miserabili a migliaia? (Carrie Snow).

Quando la malinconia di essere sole vi blocca il gozzo e non riuscite a mandar giù neanche un goccio di succo di frutta, fate così. Guardate i fidanzati o i mariti delle vostre amiche, guardateli bene. E poi domandatevi se c’è ancora da piangere perché siete da sole (Luciana Littizzetto)

Certo che sono single per scelta. Di un altro però (Silvia Ziche)

Buon Single Day a tutti!

Stare da soli è fantastico, così come avere un partner. Si tratta solo di fare ogni cosa al momento giusto (Mila Kunis)

Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita (Oscar Wilde)

Non mi sono mai sentito solo. Mi piaccio, sono la migliore forma di intrattenimento che ho (Charles Bukowski)

Penso che sia molto salutare trascorrere del tempo da soli. Devi sapere come essere solo e non definito da un’altra persona (Oscar Wilde)

I single dovrebbero essere tassati maggiormente, non è giusto che alcune persone siano più felici di altre (Oscar Wilde)

Essere single non è male. Dà un bel senso di irresponsabilità (Michael Douglas)

Dove è nata questa ricorrenza dei Single

Il Single Day, come anticipato, è una ricorrenza cinese, che in realtà si sta allargando sempre di più anche in Italia. È una festività nata in Oriente, conosciuta anche come 11/11 ed è dedicata alle persone single, a quelle sole. Pare che l’idea sia nata da due studenti di Nanchino, che hanno deciso di brindare alla loro condizione, al fatto di essere single, che nella cultura cinese non è visto molto di buon occhio. Tutto, quindi, sarebbe partito da qui, ma l’apice del successo di questa festa è da ricollegare al 2009 quando Alibaba, un colosso cinese dell’e-commerce ha trasformato questa giornata in una data da dedicare allo shopping sfrenato. Anticipando un po’ il Black Friday, che cade a fine novembre.