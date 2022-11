Single Day venerdì 11 novembre 2022: cos’è, perché si festeggia, tutte le offerte

Tutti conoscono la festa degli innamorati, il giorno di San Valentino che cade il 14 febbraio. Ma non tutti, forse, sapranno che esiste anche una ricorrenza interamente dedicata ai single, a quelli che sono soli, che credono ancora nell’amore e che, forse, non hanno trovato la persona giusta. Stiamo parlando del Single Day, che ormai si festeggia anche in Italia ogni 11 novembre. Una giornata importante, che i single (ma non solo) potranno dedicare allo shopping perché in quest’occasione speciale molte aziende hanno deciso di anticipare i Black Friday e fare degli sconti ‘pazzi’, con prodotti da accaparrarsi.

Cos’è il Single Day e dove è nato

Non è di casa nostra. Il Single Day, infatti, è una ricorrenza cinese, che in realtà si sta allargando sempre di più anche in Italia. È una festività nata in Oriente, conosciuta anche come 11/11 ed è dedicata alle persone single, a quelle sole, a quelle al quale il cuore non batte per nessuno. Pare che l’idea sia nata da due studenti di Nanchino, che hanno deciso di voltare, metaforicamente parlando, le spalle all’amore e di brindare alla loro condizione, al fatto di essere single, che nella cultura cinese non è visto molto di buon occhio. Tutto, quindi, sarebbe partito da qui, ma l’apice del successo di questa festa è da ricollegare al 2009 quando Alibaba, un colosso cinese dell’e-commerce ha trasformato questa giornata in una data da dedicare allo shopping sfrenato. Anticipando un po’ il Black Friday, che cade a fine novembre.

Le offerte per il Single Day

Sulla scia del successo in Cina e altri Paesi del mondo, si è mossa anche l’Italia. E alcune grandi aziende e colossi dell’e-commerce, imitando Alibaba, hanno deciso di trasformare il single day in una giornata da dedicare agli acquisti. Con sconti e offerte da urlo. Agli italiani basterà solo navigare in rete per rendersi conto dei vari coupon disponibili per questa giornata, da Nike a Converse, per non parlare poi delle aziende che vendono prodotti elettronici. Insomma, bisogna approfittare di questo venerdì e degli sconti, in attesa del tanto amato Black Friday. Giorno in cui molti decidono di anticipare i regali di Natale e di acquistare degli ‘affaroni’.