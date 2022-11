Black Friday 2022: date, offerte, quanto dura e dove comprare

Mancano poco meno di 20 giorni al Black Friday ma è già possibile iniziare a guardarsi intorno così da non arrivare impreparati ed approfittare al massimo delle offerte. Il Black Friday, letteralmente giovedì nero, è una giornata completamente dedicata agli acquisti — fisicamente ma anche online — che cade il giorno successivo a quello del Ringraziamento.

Leggi anche: Black Friday 2022, le offerte in attesa del 25 novembre: sconti e promozioni Amazon, Unieuro, MediaWorld e Apple

Le offerte del Balck Friday 2022

L’idea della giornata dedicata interamente agli acquisti è nata dunque in America ma, con il passare del tempo, ha acquisito un’importanza crescente anche in Italia e non solo. Sono davvero molteplici le offerte delle quali è possibile approfittare in questa folle giornata di shopping! Numerosi, infatti, i brand che partecipano all’iniziativa permettendo ai clienti di portarsi a casa la merce a prezzi davvero imbattibili.

Codici sconto

Ma non solo. Per godere al massimo degli sconti e delle offerte, è possibile far uso, attivare dei buoni sconto che consentono di usufruire di ulteriori vantaggi sulla merce selezionata e per un importo preciso. Com’è noto, sono davvero molteplici i brand aderenti all’inziativa: Adidas, Ebay, Nespresso, Nike, Sephora, Amazon, Unieuro, MediaWord. È possibile consultare tutte le offerte disponibili sui portali online dei singoli brand.