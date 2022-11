Black Friday 2022: i migliori sconti sugli smartphone Apple e Android

Ci siamo, mancano ormai poco meno di 20 giorno al celebre Black Friday, il giovedì nero che tutti stiamo aspettando per portarci a casa quell’oggetto che desideravamo da così tanto tempo e che adesso non vediamo l’ora di acquistare ad un prezzo davvero imbattibile. La famosa giornata interamente dedicata allo shopping — sia online, sia fisicamente — è nata in America. Cade infatti il giorno successivo a quello del Ringraziamento e cioè il 25 novembre. Ben presto però l’iniziativa si è diffusa a macchia d’olio in tutta Europa.

Offerte Smartphone in vista del Balck Friday

Davvero numerose le offerte in arrivo per il Black Friday! Segnaliamo, tra le altre, diverse promozioni su smartphone Apple e Android come, ad esempio, lo XIAOMI Redmi Note 11S 128 GB a 210,90 euro, il HUAWEI Nova 9 SE da 28 GB a 206, 93 euro oppure, il Samsung Galaxy S22 ultra 5G a 1.035, 24 euro invece che a 1.241, 69. Qualunque sia la vostra scelta, tutti gli smartphone scontati in vista del Black Friday del prossimo 25 novembre solo consultabili cliccando QUI. Di seguito alcune delle promozioni attive sugli smartphone.