Black Friday 2022: i migliori sconti sugli elettrodomestici, ecco dove comprare e quanto conviene

Il 25 novembre 2022 arriverà il Black Friday, con persone e famiglie che cercheranno i migliori sconti per comprare nuovi prodotti da portare a casa. Tra questi, andranno a ruba soprattutto gli elettrodomestici, con i clienti che proveranno a rinnovare le proprie case o addirittura rifarsi la cucina e la lavatrice. Girando sul web, è possibile confrontare prezzi e trovare le offerte più convenienti al proprio portafoglio.

Le offerte per il Black Friday

Cosa si compra di solito al Black Friday? Ovviamente la lavatrice. Di queste, anzitutto troviamo la CANDY CS41061DE/1S. La miglior offerta del web: una lavatrice a caricamento frontale, massimo di 6 kg e 1000 giri al minuto di colore bianco, vostra a 242,90 euro su Di Lella Shop. Per i frigoriferi, uno Smeg D8140F a incasso combinato da 220 litri, per le misure 54 x 144.8 x 54.5 cm. Su Onlinestore, lo portate a casa a 276,90 euro.

Per i forni a microonde, troviamo un LG MS2042D da 20 litri, 700 watt e di colore nero. Sul portale “Toner e Cartucce Web”, lo portate a casa a 72,09 euro. Per le macchinette del caffè, una Gioia 32 a capsule e automatica, disponibile su Monclick a 49,99 euro. Per l’aspirapolvere robot capace di pulire le vostre case, un Ariete 2718 con autonomia di 1,5 ore e di colore nero. Su Amazon, vostro a 149,98 euro. Per i ferri da stiro, su Amazon occasione ghiotta: un Imetec ZeroCalc KF1 a 22,99 euro.

Per le stufe elettriche, visto che si avvicina l’inverno, un’OLIMPIA SPLENDID da 1200 watt con termostato, vostra a 24,34 euro sulla piattaforma e-commerce PrezzoForte. Per i televisori, sulla piattaforma GoldenPrice troviamo un Samsung Tv Led con Ultra HD, 4K, Smart TV e Wi-fi, oltretutto con garanzia 24 mesi, a 365,23 euro. Sempre per la smart Tv su PrezzoForte, unTCL Smart TV da 32 Pollici, con: Alta Definizione, display al LED, vostro a 159,90 euro. Insomma, un prezzo stracciatissimo cui non potete fare assolutamente a meno.