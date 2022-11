Roma, ‘datemi tutti i soldi o vi ammazzo’: rapina a mano armata nel supermercato

Si è avvicinato alla cassa armato di coltello e ha sottratto l’incasso. È successo alle 19 e 20 si ieri pomeriggio, 4 novembre, un uomo è entrato nel supermercato In’s di viale Tor Marancia e si è avvinato direttamente alla cassa e impugnando il fendente ha minacciato di morte i cassieri e si è fatto consegnare i soldi, 400 euro.

Minaccia di morte i cassieri

Tanta paura per i dipendenti del supermercato che in quel momento erano soli nel negozio che, visto l’orario, era ormai prossimo alla chiusura. Sono bastati una manciata di minuti per mettere a segno il colpo, prendere il bottino e scappare velocemente. Uno dei presenti ha dato l’allarme e gli agenti del Commissariato di Tor Carbone sono accorsi. Purtroppo del rapinatore, però, non c’erano già più tracce.

Purtroppo il supermercato era privo di telecamere di videosorveglianza, gli investigatori perciò hanno potuto solo raccogliere le testimonianze dei presenti che hanno descritto un uomo italiano di poco più di 30 anni con il volto parzialmente coperto da un cappello. I poliziotti proseguono le indagini per identificare e arrestare il malvivente.