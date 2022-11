Latina, rapinatore ‘seriale’ di vino tenta di fare il bis: due rapine in due giorni

Aveva messo a segno una rapina, armato di coltello, in un supermercato di Latina portando via alcune confezioni di vino senza pagare. Visto che tutto era andato liscio, il giorno dopo, ha provato a fare il bis. È tornato nel medesimo negozio pensando di riuscire a mettere a segno un’altra rapina. Ma non tutto è andato secondo i piani.

I dipendenti del supermercato danno dato l’allarme

Il personale del supermercato lo ha riconosciuto e non ha perso tempo, ha dato l’allarme in Questura. Gli agenti delle Volanti sono accorsi quando l’uomo si trovava ancora all’interno dell’esercizio commerciale. Non è stato facile per i poliziotti riuscire a fermare il rapinatore che ha cercato di scappare a piedi. Un tentativo terminato ben presto con l’arresto dell’uomo identificato come un senzatetto indiano.