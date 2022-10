Anzio, minacciano un uomo puntandogli un rasoio alla gola per rapinarlo: fermato 42enne

Minacciano un uomo puntandogli un rasoio alla gola e lo rapinano. I fatti sono accaduti ad Anzio, dove gli agenti del commissariato “Anzio-Nettuno” hanno sottoposto a fermo di P.G. un cittadino marocchino di 42 anni gravemente indiziato del reato di rapina.

Anzio, minaccia un uomo puntandogli un rasoio alla gola per rapinarlo

I poliziotti si sono subito attivati dopo che un cittadino straniero, entrato in commissariato col volto tumefatto e in forte stato di shock, ha dichiarato di essere stato minacciato con un rasoio alla gola e rapinato da tre uomini. Rapidamente sopraggiunti sul luogo del crimine in Corso Italia, gli agenti sono riusciti a fermare uno dei sospettati mentre stava tentando di nascondersi. In seguito l’uomo è stato riconosciuto dalla vittima e il fermo è stato convalidato con la misura della custodia cautelare in carcere.

Paura alla stazione di Lavinio, rompe il naso a un uomo per rubargli il telefono

In un’altra operazione condotta dagli agenti, questi hanno sottoposto a fermo di P.G. un 24enne pakistano, anche lui gravemente indiziato del reato rapina. Nei pressi della Stazione di Lavinio, l’uomo ha colpito al volto la vittima procurandogli una frattura nasale, con l’intento di sottrargli lo smartphone. Subito dopo l’aggressore ha tentato di fuggire, ma è stato rintracciato e bloccato mentre si allontanava. Anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo disponendo la misura della custodia in carcere.