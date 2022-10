Anzio, nasconde la droga nel telaio dello scooter: incastrato dal fiuto del cane “Odina”

Prezioso l’intervento del cane dell’unità cinofila della Polizia, Odina, che ha incastrato un 40enne pusher grazie al rinvenimento di marijuana e cocaina. L’operazione degli uomini della Questura di Roma volto alla prevenzione e alla repressione dei reati nei due comuni di Anzio e Nettuno, in particolar modo nei weekend ha portato, tra l’altro all’arresto del 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un servizio di controllo tra via Levatino, corso Italia e il centro commerciale “Lo Zodiaco”, nel corso del quale sono state controllate 144 persone, 93 autovetture ed elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada.

L’arresto del pusher

In particolare gli agenti hanno arrestato un 40enne. Un arresto arrivato al termine di un’importante attività di indagine svolta dagli investigatori che, grazie al fiuto del cane poliziotto “Odina”, hanno rinvenuto sia all’interno dell’appartamento che nel telaio dello scooter parcheggiato nel garage dell’uomo diverse dosi di marijuana e cocaina pronte per la vendita. Il 40enne è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.