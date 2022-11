Roma, rapina alla sala scommesse: spara un colpo di pistola e ruba l’incasso

“Questa è una rapina”. È entrato nella sala scommesse di circonvallazione Cornelia dopo le 22 e 30 di venerdì 4 novembre e ha messo a segno una rapina sparando un colpo di pistola in aria. Chi si trovava in quel momento nel locale ha avuto paura, tanta paura e ha cercato di nascondersi per evitare di essere preso di mira dal malvivente. Si è trattato di un colpo messo a segno nel giro di pochissimi minuti, giusto il tempo di prendere tutto quanto c’era in cassa e scappare.

Testimonianze e video per risalire al rapinatore

Il rapinatore è entrato nella sala scommesse con il volto coperto da un fasciacollo e un cappellino in testa, ha preso circa 2mila euro dalla cassa ed è scappato via. Nonostante il colpo di pistola esploso, a parte una gran paura nessuno dei presenti è rimasto ferito. Sul posto sono accorsi i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e anche i video delle telecamere di sorveglianza. Immagini che aiuteranno gli inquirenti a individuare il malvivente.