Siti di scommesse online registrano un numero di giocatori e puntate sempre maggiori

Grazie ai nuovi trend la modalità di betting online è la preferita anche con le agenzie aperte. Cosa riserva il futuro delle scommesse sul web.

I siti scommesse sportive stanno vivendo la loro epoca d’oro. Nonostante i dati di marzo siano in lieve calo rispetto al mese precedente, le scommesse online attirano sempre più giocatori. Le evoluzioni del betting online favorite dalle nuove tecnologie, rendono questo modo di giocare sempre più comodo e accattivante.

A partire dai primi mesi di pandemia, dopo un momento di smarrimento dovuto allo stop di tutti i campionati, gli operatori del betting hanno reagito proponendo tutto quanto era possibile ai giocatori rimasti orfani delle proprie sale scommesse. In assenza di partite di serie A, incontri di tennis e di qualsiasi altro sport, hanno puntato sugli incontri virtuali e sugli eSports. Questa capacità di adattarsi è stato l’input che ha dato il via a due anni di successi e numeri record.

In pratica gli operatori già presenti con agenzie e corner, nonostante la chiusura, hanno visto aumentare la loro quota di mercato online, rispetto a quelli presenti solo sul web. In questa prima parte del 2022, la tendenza a privilegiare online i migliori siti scommesse calcio presenti anche con punti vendita fisici sembra resistere. Infatti a detenere le maggiori quote di mercato online vi sono tre operatori che contano anche su una fitta rete di agenzie e corner scommesse. Si tratta di Lottomatica, Snaitech e Sisal che nel marzo 22 insieme hanno raccolto più del 40% della spesa totale.

Stiamo parlando di un mercato in cui gli italiani hanno speso ben 127,5 milioni di euro, ovviamente i numeri fanno riferimento esclusivamente al comparto del gioco legale . Un volume di spesa in calo rispetto a un anno fa, ma bisogna considerare gli effetti della riapertura delle sale fisiche che a marzo 2021 erano chiuse.

I nuovi trend del betting online

I migliori siti scommesse calcio stanno trasformando progressivamente il modo in cui si gioca. Complici anche gli sviluppi nelle nuove tecnologie che permettono di offrire sempre nuove opportunità. Il settore è destinato a diventare più sicuro, più regolamentato e sempre più competitivo. I siti scommesse AAMS devono dunque stare al passo con le tendenze emergenti per sfruttare le opportunità di crescita di questo mercato.

Le scommesse sugli eSport sono state un punto di svolta per gli allibratori in fase di pandemia e continuano ad essere un asso nella manica insieme agli sport virtuali, che consentono di ottenere risultati in pochi minuti. Il betting da smartphone è ormai una modalità consolidata e ora il miglior sito scommesse deve fronteggiare la sfida degli smartwatch. Con la loro crescente popolarità, non sorprende che questi dispositivi stiano guadagnando terreno anche nel settore del gioco d’azzardo. Aziende rinomate come Playtech, stanno già offrendo app di slot per l’Apple Watch, arriveranno presto anche quelle sportive.

Altra tendenza in atto è quella del social betting. Anche online, gli scommettitori si divertono a discutere le loro scommesse con amici e conoscenti. Ciò ha determinato la nascita delle community proposte direttamente dai migliori siti scommesse sportive.

Per finire sono tra i preferiti dei giocatori i siti scommesse con cash out, che offrono la chance di uscire da una giocata prima della fine di un evento. Anche le micro scommesse, sono un trend con dati in aumento. Più che schedine multiple e grandi scommesse, si punta su piccoli eventi in-play. Quindi cavalcare le tendenze del tempo reale, dei playscore aggiornati, delle dirette streaming è la strada per un successo duraturo.